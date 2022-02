Le VoWifi débarque chez Free, 200 000 euros d’amende pour un pirate IPTV, c’est le récap’ de la semaine

Les abonnés Free peuvent désormais profiter du VoWifi, un pirate IPTV écope de 200 000 euros d’amende, les smartphones Galaxy pourraient être livrés sans protection d’écran, c’est le récap’ de la semaine.

Une semaine riche en tests pour nos équipes de Phonandroid ! Côtés news, les abonnés Free ont eu la bonne surprise d’apprendre qu’ils pourraient enfin profiter du VoWifi, et nous vous expliquons comment l’activer dès aujourd’hui. Alors que Samsung pourrait priver ses smartphones Galaxy de leur film de protection, l’Apple Watch prouve à nouveau être un excellent outil de santé. Enfin, si vous avez décidé d’installer Windows 11 sur votre PC malgré son incompatibilité, attendez-vous à recevoir prochainement un avertissement de la part de Microsoft.

L’Apple Watch détecte les symptômes d’une maladie rare

C’est en Australie que Lauren, une étudiante en soins infirmiers, a partagé une vidéo TikTok pour encourager les utilisateurs d’Apple Watch à activer les notifications de santé sur leur smartphone. En effet, la jeune femme atteinte d’une hémiagénésie de la thyroïde, rapporte que sa montre connectée aurait détecté cette maladie grave. Pourtant, la jeune femme explique que n'ayant pas activé certaines notifications de l'application Santé de son iPhone, elle n'a découvert sa maladie que plus tard en se rendant chez son médecin.

Lire : L’Apple Watch a détecté la maladie d’une utilisatrice des mois avant son diagnostic

200 000 euros pour ce pirate IPTV

La Right Alliance a permis à la police suédoise de mener une enquête sur un pirate à la tête d’un service IPTV baptisé MacIPTV. Les forces de l’ordre ont découvert que le jeune homme aurait récolté plus de 265 000 euros, auquels s’ajoutent 18 bitcoins soit environ 670 000 euros supplémentaires. La justice a condamné le pirate pour violation du droit d’auteur, et celui-ci écope de 200 000 euros d’amende à verser aux sociétés de production concernées.

Lire : IPTV : un pirate écope de 200 000 euros d’amende pour avoir vendu 3000 abonnements

Activez dès maintenant VoWifi

Bonne nouvelle pour les abonnés Free, l’opérateur a enfin annoncé sur Twitter l’arrivée du VoWifi (ou Voice Over WiFi), qui permettra de passer des appels et des SMS sur un réseau WiFi. Les abonnés résidant dans des zones plus reculées où le signal peut parfois peiner seront donc heureux de profiter d’une meilleure qualité d’appel et d’un débit Internet plus efficace. Pour tout savoir du VoWifi et comprendre comment l’activer, n’hésitez pas à jeter un œil à notre actu.

Lire : Free propose enfin le VoWiFi à ses abonnés, qu’est-ce que c’est et comment l’activer ?

Windows 11 : un avertissement pour les PC non compatibles

Malgré les recommandations de Microsoft concernant la configuration minimale requise pour installer Windows 11 sur votre PC, il se peut que vous ayez télécharger la nouvelle version de l’OS sur votre vieux PC. Si c’est le cas, vous devriez bientôt recevoir une alerte qui vous rappellera que votre ordinateur est incompatible. Reste à savoir ce qui pousse Microsoft à avertir une nouvelle fois les utilisateurs…

Lire : Windows 11 : Microsoft envoie un avertissement à ceux qui ont installé l’OS sur un PC non compatible

Le film protecteur pourrait disparaitre des smartphones Galaxy

Nombreux sont les accessoires qui disparaissent peu à peu des boîtes de smartphones Samsung pour des raisons écologiques. Après les chargeurs ou les écouteurs filaires, c’est au tour du film protecteur d’écran de manquer à l’appel dans la boîte de certains Galaxy, à savoir le Galaxy S21 FE ou encore la gamme de Galaxy S22. Sur son forum officiel, Samsung a d’ailleurs annoncé envisager de ne plus fournir de protection d’écran avec aucun de ses smartphones à l'avenir.

Lire : Samsung n’offrirait bientôt plus de protection d’écran avec ses smartphones Galaxy

Nos tests de la semaine

Nous avons été conquis par le Samsung Galaxy S22 Ultra

Même si le nouveau fleuron de Samsung est massif et que son processeur peut décevoir car il chauffe beaucoup, le Galaxy S22 Ultra reste un excellent smartphone. Nous avons ici découvert le meilleur écran du marché, nous avons particulièrement apprécié le S-Pen et il n’y a rien à redire côté photo. Même si l’on aurait aimé encore plus de nouveautés par rapport à la version S21, le S22 Ultra nous a séduits et se place parmi les meilleurs smartphones Android du moment.

Lire : Test Samsung Galaxy S22 Ultra : le nouveau roi des smartphones Android ?

4/5 pour les Sony LinkBuds

Avec ses nouveaux écouteurs Bluetooth LinkBuds, Sony tente un pari risqué avec un design atypique et une absence de réduction de bruit active. Ainsi, on apprécie ces écouteurs légers et compacts, la qualité audio, l’égaliseur facile d’utilisation ainsi que les commandes tactiles. À noter toutefois que l’autonomie est vraiment moyenne, que la recharge n’est pas rapide et que vous ne pourrez utiliser les LinkBuds qu’à condition d’être en intérieur et dans un espace calme.

Lire : Test Sony LinkBuds : des écouteurs à trou pour garder les oreilles ouvertes

Le Redmi Note 11 séduit par son prix et sa qualité

Le Redmi Note 11 offre définitivement le meilleur rapport qualité/prix du marché. Avec son écran AMOLED Full HD+ 90 Hz bien calibré, son autonomie largement convenable, et de belles photos de jour, ce nouveau smartphone nous a séduits. On note la présence de double haut-parleur symétrique et d’un port jack. On regrette évidemment que le processeur soit un peu faible et que les photos de nuit soient plutôt médiocres, mais pour un tarif de moins de 199 euros, le Redmi Note 11 reste un très bon produit.

Lire : Test Xiaomi Redmi Note 11 : une expérience complète à un prix modique

Realme 9 Pro+ : des photos parfaites pour moins de 400 euros ?

Si vous souhaitez vous procurer un photophone de qualité sans pour autant dépenser une fortune, c’est désormais possible avec le Realme 9 Pro+. Notre test nous a permis de découvrir un écran de qualité qui respecte les couleurs, une bonne autonomie, une recharge rapide et surtout une qualité photo incroyable pour un smartphone dans cette gamme de prix. Malgré des performances perfectibles et des traces de doigts difficiles à éviter sur la coque, le Realme 9 Pro+ est certainement le meilleur photophone à moins 400 euros sur le marché.

Lire : Test Realme 9 Pro+ : le meilleur photophone à moins de 400 euros ?

Une qualité graphique de haut niveau pour Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West reprend les qualités du premier épisode et se perfectionne encore un peu. La direction artistique est impeccable, les graphismes sont impressionnants, du moins en mode Performances, le système de combat a été amélioré et le scénario est encore mieux ficelé. Parmi les points noirs de ce second opus, on note que la VF n’est pas toujours bonne, les affrontements contre les humains laissent parfois à désirer, les animations faciales sont encore perfectibles et le mode Fidélité 4K 30 FPS est à éviter. Nous avons été malgré tout conquis et nous étions ravis de découvrir que Horizon Forbidden West dispose d’une belle durée de vie.

Lire : Test Horizon Forbidden West : le premier grand open-world de la PS5