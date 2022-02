Free propose enfin le VoWiFi à ses abonnés, qu’est-ce que c’est et comment l’activer ?

Free l’avait promis il y a quelques mois, c’est désormais chose faite : le VoWiFi débarque pour tous les abonnés. À compter d’aujourd’hui, vous pouvez donc utiliser un réseau WiFi quelconque pour passer vos appels, afin de bénéficier d’une meilleure qualité en cas de signal faible. On vous explique tout ce qu’il faut savoir.

C’est une excellente nouvelle pour tous les abonnés Free qui ne profitent pas toujours d’un réseau exceptionnel. Sur Twitter, l’opérateur a annoncé que le VoWiFi est disponible sur les smartphones compatibles. Une nouveauté déjà annoncée en septembre dernier par l’opérateur, mais qui a tout de même su se faire attendre par les utilisateurs.

En cause, le déploiement en simultané de la VoLTE, une technologie similaire qui permet de transiter ses appels sur le réseau 4 G. Mais d’ailleurs, qu’est-ce donc que le VoWiFi ? À quoi ça sert, et comment l’utiliser ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans cet article.

Qu’est-ce que le VoWiFi ?

Le VoWiFi, ou Voice Over WiFi dans la langue de Shakespeare, est une technologie qui permet de faire passer ses appels et ses SMS sur un réseau WiFi. Si au premier abord on peut se demander l’intérêt d’un tel dispositif, ce dernier peut s’avérer particulièrement intéressant pour toutes les personnes habitant dans des zones où le signal téléphonique n’est pas très puissant.

Ainsi, en passant sur leur réseau WiFi à domicile, celles-ci peuvent profiter d’une meilleure qualité d’appel qu’à l’accoutumée. En effet, grâce à l’accélération du déploiement de la fibre en zone rurale, il n’est aujourd’hui pas rare de bénéficier d’un excellent débit Internet, mais d’un signal encore au rabais.

De plus, le VoWiFi ne fonctionne pas nécessairement sur son réseau personnel. De nos jours, toutes les box sont compatibles avec la technologie. Il suffit donc de s’y connecter pour pouvoir en profiter. Très pratique lorsque l’on ne se trouve pas chez soi et que le WiFi est le seul moyen de passer un appel dans des conditions acceptables.

Quels abonnés Free ont accès au VoWiFi ?

Attention cependant, tous les abonnés Free ne pourront pas utiliser la technologie. En effet, seuls les utilisateurs 5G et, de facto, possédant un smartphone compatible pourront en profiter. Autrement dit, il faut avoir souscrit à un forfait à 19,99 €/mois, ou celui à 15,99 € si vous possédez également une Freebox, ou 9,99 € si vous avez une Freebox Pop.

De plus, certains smartphones 5G ne seraient pas compatibles, selon Free. L’opérateur précise ainsi que tous les téléphones OnePlus compatibles avec la VoLTE le sont également avec le VoWiFi. Free déclare également être en discussion avec Samsung afin d’apporter prochainement une mise à jour pour les modèles n’étant pas encore compatibles.

Enfin, sur Xiaomi, une petite manipulation est nécessaire pour vérifier la compatibilité. Il faut pour cela se rendre dans votre application d’appel et composer le *#*#869434#*#*. Pour vérifier que tout est bien activé, il suffit de composer le *#*#4636#*#*.

Comment activer le VoWiFi sur son smartphone ?

Si votre smartphone remplit toutes les conditions citées plus haut, il s’agit donc désormais d’activer le VoWiFi dans votre abonnement. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit d’envoyer un SMS au 1337, dans lequel il faut écrire « volte ». C’est tout ! Enfin presque. Maintenant que la technologie est disponible, il faut également configurer votre smartphone pour transiter vos appels sur le réseau WiFi. Voici comment faire sur Android :

Rendez-vous dans votre application Téléphone

Ouvrez le menu déroulant en haut à droite de votre écran

en haut à droite de votre écran Cliquez sur Paramètres

Activez l’option Appels WiFi puis cliquez sur Activer

Voici désormais la marche à suivre sur iPhone :

Ouvrez les Réglages de votre smartphone

de votre smartphone Rendez-vous dans la section Données cellulaires

Cliquez sur Appels WiFi

Activez l’option Appels WiFi sur cet iPhone

Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur Activer

Voilà, vous pouvez désormais passer vos appels et envoyer des SMS à partir de votre réseau WiFi !