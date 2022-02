Apple lance la production de l’iPhone 14, la Tesla Model 3 n’est plus la meilleure voiture électrique, c’est le récap

Apple a lancé la première phase de production de son futur iPhone 14, la Tesla Model 3 n’est plus la meilleure voiture électrique selon une étude très sérieuse et le Snapdragon 8 Gen 1 Plus arrive dans le nouveau mastodonte de Xiaomi, c’est le récap !

C’est l’heure du récap de la journée du 21 février 2022. Aujourd’hui, nous avons Apple qui commence à poser ses pions pour la rentrée, une voiture électrique phare qui n’est plus la star du marché ainsi que le futur processeur de Qualcomm dans un téléphone très attendu. Accrochez vos ceintures !

Apple lance la première phase de production pour les iPhone 14

Les iPhone 14 seront présentés en septembre, si tout se passe bien. Avant, Apple passe par beaucoup d'étapes. Ainsi, on apprend que la firme de Cupertino a lancé sa première phase de production pour ses smartphones. Le but est ici d’ajuster les chaînes de montage pour le futur produit, afin que tout soit prêt pour lancer la fabrication en masse. Ce n’est pas vraiment une surprise, étant donné que c’est toujours vers le mois de février que les usines passent cette étape.

La Tesla Model 3 n’est plus la meilleure voiture électrique du marché

Pendant deux ans, la Tesla Model 3 a été classée meilleure voiture électrique par Consumer Reports. Ce classement s’effectue grâce à plusieurs critères, comme la fiabilité, la sécurité, les performances, la qualité du produit final ainsi que la satisfaction des propriétaires. Coup de tonnerre, puisqu’en 2022, la voiture de la firme américaine est reléguée à la troisième place du classement ! C’est la Ford Mustang Mach-E qui hérite de la médaille d’or, suivie de la Kia Niro.

Le Snapdragon 8 Gen 1 Plus arrivera cet été avec le Xiaomi 12 Ultra

Le Snapdragon 8 Gen 1 va avoir le droit à une version améliorée, qui promet des performances jamais vues : le Snapdragon 8 Gen 1 Plus. L’un des premiers smartphones à en bénéficier serait le Xiaomi 12 Ultra. Il serait dévoilé dans le courant de l’été. Pour rappel, son prédécesseur, le Xiaomi Mi 11 Ultra, était une vraie bête de course qui avait la particularité de miser sur deux écrans : un à l’avant et un à l’arrière, logé dans le module photo.

