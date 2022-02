L’iPhone 14 Pro aurait 8 Go de RAM, Google corrige les bugs des Pixel 6, le récap

Les iPhone 14 Pro et Pro Max, les futurs fleurons d'Apple, auraient 8 Go de mémoire vive. Tandis que les iPhone continuent de faire parler d'eux, le Poco X4 Pro 5G a déjà été testé avant l’heure. Enfin, Google a déployé une seconde mise à jour de février 2022 sur les Pixel 6 afin de corriger les bugs.

Trop occupé à découvrir les nouveautés du catalogue Netflix du week-end, dont l'excellente saison 2 Space Force, vous n’avez pas trouvé le temps de suivre l’actualité du moment en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous raconte tout ce que vous avez raté dans notre récapitulatif quotidien. Suivez le guide !

Apple utiliserait enfin 8 Go de RAM sur les iPhone 14 Pro

Plusieurs mois avant la keynote, une fuite affirme que les iPhone 14 Pro et Pro Max seraient dotés de 8 Go de RAM. C'est une première pour Apple, qui se contente généralement du minimum syndical en la matière. La mémoire vive épaulerait une puce A16 gravée en 5 nm. Plus abordables, les iPhone 14 et 14 Max devraient composer avec 6 Go de RAM

Les dernières fuites sur la fiche technique de l'iPhone 14 Pro

Design, fiche technique…le Poco X4 Pro 5G se dévoile avant l'heure

Avant même que Poco n'ait officialisé l'arrivée d'une nouvelle gamme de smartphones, un média allemand est parvenu à mettre la main sur le Poco X4 Pro 5G. Le média a pu tester le smartphone milieu de gamme de long en large. La fuite corrobore la fiche technique du téléphone abordable, dont le SoC Snapdragon 695 compatible avec la 5G, un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, et une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 67 W.

Tout savoir du Poco X4 Pro 5G avant son lancement

Google déploie une nouvelle mise à jour sur les Pixel 6 pour corriger les bugs

Google vient de lancer une nouvelle mise à jour de février sur les Pixel 6. C'est déjà la seconde ce mois-ci. Apparemment, le géant de Mountain View cherche à corriger une série de bugs mineurs, dont une défaillance liée à AOSP.

En savoir plus : la dernière mise à jour de février 2022 arrive sur les Pixel 6