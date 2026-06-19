Le vivo X Fold 6 promet une autonomie record grâce à une batterie pas comme les autres

Les pliables ont longtemps souffert d'une autonomie en retrait. Le vivo X Fold 6 compte bien enterrer cette réputation pour de bon. Sa batterie inaugure une technologie d'anode au silicium encore jamais vue sur un smartphone.

Le marché des smartphones pliables n'a jamais été aussi disputé qu'en 2026. Samsung prépare son Galaxy Z Fold 8, Apple peaufine son premier modèle pliant et les fabricants chinois avancent leurs pions. Une récente fuite annonçait déjà une batterie record capable de faire vaciller la concurrence coréenne. Notre test du Galaxy Z Fold 7 avait pourtant montré les limites du géant coréen sur l'endurance. Les constructeurs cherchent donc tous à transformer ce point faible en argument de vente.

Dans ce contexte, vivo distille les informations sur le X Fold 6 depuis plusieurs semaines. Le constructeur chinois avait déjà officialisé au compte-gouttes les capteurs photo et la fiche technique de l'appareil. Les dernières communications confirment maintenant la capacité de la batterie et la résistance du téléphone.

Le vivo X Fold 6 mise tout sur son autonomie pour se démarquer

Le X Fold 6 sera dévoilé en Chine le 26 juin. Selon Han Boxiao, chef de produit chez la firme, le pliable de vivo embarquera une batterie de 7 000 mAh. Cette dernière repose sur une anode au silicium de cinquième génération, présentée comme une première du secteur. Le constructeur y associe une batterie semi-solide de troisième génération. Il annonce jusqu'à 9,8 heures d'utilisation en usage intensif. Ce chiffre représenterait un gain de 30 % par rapport au modèle précédent. Cette combinaison de technologies vise à offrir une endurance rare sur un format pliable, souvent pénalisé par la finesse de son châssis.

Le vivo X Fold 6 ne se contente pas de cette endurance renforcée. Le constructeur confirme deux certifications, IPX8 et IPX9, contre les projections d'eau et l'immersion. Une charnière revue accompagne ces protections pour limiter l'usure dans le temps. La firme évoque aussi un système de communication amélioré, avec de nouvelles antennes Wi-Fi et d'amplification du signal. Le pliable sera proposé en trois coloris baptisés Blue Hole, Salt Lake et Polar Night, et une édition spéciale Black Gold. Reste à voir si cette débauche d'arguments suffira à détrôner les ténors du segment.