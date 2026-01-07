Le streamer Twitch avec le plus d’abonnés au monde n’est pas humain

Un streamer vient de battre un record sur Twitch. Il est de loin celui qui compte le plus d'abonnés actifs. Grâce à sa personnalité hors-norme ? On en doute : ce n'est pas un être humain.

Qu'est-ce qui fait que vous allez regarder tel streamer sur Twitch plutôt qu'un autre ? Plusieurs facteurs entre en compte. Ce peut être sa manière de s'adresser aux spectateurs, sa personnalité… Quelque chose d'humain en résumé. Pourtant ce n'est pas ça qui semble avoir séduit une majorité de personnes dernièrement. La chaîne de Neuro-sama a récemment explosé le record du train de la Hype en gagnant 160 000 abonnés actifs grâce à lui.

Pour rappel, le train de la Hype est un système où, une fois lancé, les gens ont quelques minutes pour s'abonner à la chaîne, faire un don, offrir un “sub”, bref : donner de l'argent au streamer d'une manière prévue par Twitch. Si le flux est maintenu, le niveau du train augmente. Celui de Neuro-Sama a tenu des heures pour atteindre le niveau 126. Impressionnant, surtout quand on sait que ce streamer n'est pas un humain, c'est une IA.

Un streamer IA bat des records sur Twitch, et de loin

Neuro-Sama a été créé en 2018 par le développeur vedal987. Avec sa personnalité assez chaotique, la “VTubeuse” a fidélisé de plus en plus de monde jusqu'à ce que la chaîne devienne celle avec le plus d'abonnés actifs au monde selon TwitchTracker. Au moment d'écrire ces lignes, ils sont un peu plus de 300 000. La deuxième place est occupée par Jynxzi, bien humain, avec environ 75 000 abonnés actifs. Le qualificatif est important puisqu'en soit, la chaîne avec le record d'abonnés tout court, et toutes périodes confondues, est celle de Kaicenat avec plus de 1,1 million.

Mais c'est bien l'IA Neuro-Sama qui est en tête sur les actifs. Précisons qu'aucune confusion n'est possible. La description de la chaîne indique bien qu'il s'agit d'une intelligence artificielle et les abonnés ne sont pas dupes. D'aucuns pourraient y voir le signe annonciateur que les IA vont bientôt dominer Twitch comme elles commencent à le faire sur les services de streaming audio. On peut se rassurer en se disant que Neuro-Sama est le fruit d'un travail de longue haleine mené depuis presque 9 ans maintenant. Une exception dans le paysage de Twitch.