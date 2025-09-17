Comment le codec AV2 va changer la qualité vidéo en streaming sur Netflix, YouTube et d’autres

Le nouveau codec AV2 est officialisé et va être finalisé dans quelques semaines. Il devrait être adopté par bon nombre de services de streaming vidéo, dont Netflix et YouTube, pour ses performances de compression.

L'Alliance for Open Media (AOMedia) a annoncé le lancement de son nouveau standard de codage vidéo : l'AV2, qui va supplanter l'AV1. Ce codec apporte plusieurs améliorations notables pour l'expérience de streaming vidéo. Pour rappel, AOMedia est un consortium dont le comité directeur est composé d'Amazon, Apple, Cisco, Google, Intel, Meta, Microsoft, Mozilla, Netflix, NVIDIA, Samsung Electronics et Tencent. On peut donc d'attendre à ce que ces entreprises déploient l'AV2 au sein de leurs produits.

L'AV2 offre des performances de compression nettement supérieures à celles d'AV1, nous apprend-on. Cela devrait permettre aux plateformes de streaming vidéo d'améliorer la qualité d'image de leurs contenus, sans avoir besoin de booster leur bitrate. Les services de streaming limitent volontairement le bitrate de leur flux pour limiter la consommation de bande-passante, ce qui a pour effet de dégrader la qualité d'image. L'AV2 devrait donner plus de possibilités aux fournisseurs d'offrir une belle image à leurs clients.

L'AV2 risque de débarquer bientôt sur YouTube, Netflix et autres services de streaming vidéo

L'AV2 va aussi octroyer “une prise en charge améliorée des applications AR/VR, la diffusion en écran partagé de plusieurs programmes, une meilleure gestion du contenu à l'écran et une capacité à fonctionner sur une plage de qualité visuelle plus étendue”, explique AOMedia. C'est prometteur, mais pour l'instant, nous n'avons pas d'exemples concrets permettant de savoir précisément ce qui va changer pour ces types d'expériences décrits.

YouTube est l'une des principales plateformes à recourir à l'AV1 et qui devrait profiter de l'AV2. Le service étant en partie gratuit et très populaire, la question de la compression et de la bande-passante est d'autant plus importante pour lui. Netflix utilise aussi l'AV1, mais seulement pour certains appareils et contenus. Amazon teste l'AV1 pour Twitch depuis un certain temps, sans l'avoir encore déployé à grande échelle.

L'AV2 sera finalisé d'ici à la fin de l'année 2025 et son adoption devrait être rapide. 53 % des membres d'AOMedia interrogés prévoient d'adopter AV2 dans les 12 mois suivant son lancement officiel, et 88 % dans les deux ans.