Ce groupe très populaire sur Spotify cacherait un secret qui rend les fans furieux

Alors qu'il gagnait de plus en plus de fans sur Spotify et d'autres plateformes de streaming, un groupe de musique ne serait pas ce qu'il semble être. Les fans sont en colère.

Les plateformes de streaming sont de formidables outils de découvertes musicales. En fonction de ce que l'on écoute, elles nous proposent des artistes dont on n'a parfois jamais entendu parler, mais qui provoqueront chez nous un vrai coup de foudre auditif. Ces dernières années, ils sont malheureusement noyés dans la masse de titres générés par intelligence artificielle. Pour Deezer, ce phénomène est un véritable fléau auquel le service s'attaque à l'aide d'un outil de détection, ce qui aboutit à d'énormes coupes dans son catalogue.

Ça ne veut pas dire qu'une IA est incapable de faire de la bonne musique, ou a minima de la musique agréable à l'oreille. Le problème est que cela empiète sur les revenus des musiciens humains, sans compter que souvent, l'utilisation de l'intelligence artificielle n'est pas clairement indiquée. Les auditeurs se sentent un peu trahis, comme ceux qui écoutent ce groupe de plus en plus connu sur Spotify.

Il y a anguille sous roche avec ce groupe en plein boom sur Spotify

Vous avez peut-être déjà écouté Dust on the Wind, Drift Beyond the Flame, ou encore End the Pain. Ce sont des chansons de The Velvet Sundown, regroupant 4 personnes en tout : un chanteur et pianiste (joueur de mellotron pour être précis), deux guitaristes et un percussionniste. Au moment de publier cet article, le groupe cumule presque 555 000 écoutes mensuelles sur Spotify. Mais la grande question demeure : est-ce que The Velvet Sundown est un vrai groupe ?

Pour plusieurs observateurs, dont Techradar, la réponse est non. The Velvet Sundown serait un groupe entièrement généré par IA, de ses musiques à ses photos, en passant par les jaquettes de ses albums. Rien que le cliché qui sert d'illustration à cet article semble peu naturel. Même les couvertures des deux albums sortis ressemblent à une variation de la même image. C'est soit un effet de style, soit le résultat d'une IA qui a proposé deux résultats pour une même requête.

À l'écoute (précisons qu'il s'agit d'un avis subjectif), on remarque que la voix du chanteur est légèrement différente d'un morceau à l'autre, sans que la tonalité de ces derniers ne justifie un tel changement. De plus, il y a un manque de cohésion entre les différents morceaux. En général, on arrive à trouver une “signature sonore” sur l'ensemble des œuvres d'un groupe. Pas ici.

The Velvet Sundown est-il vraiment un groupe généré par IA ?

Si la plupart des médias ne s’embarrassent pas du conditionnel, il faut à notre sens rester plus nuancé. Du moins pour le moment. Le compte X (Twitter) de The Velvet Sundown a répondu aux accusations avec véhémence : “C'est complètement fou que de soi-disant « journalistes » continuent de pousser la théorie paresseuse et sans fondement selon laquelle The Velvet Sundown est « généré par l'IA », sans aucune preuve. Pas un seul de ces « rédacteurs » ne nous a contactés, assisté à un spectacle ou écouté [notre musique] au-delà de l'algorithme de Spotify“.

De son côté, Deezer a passé les morceaux du groupe à la moulinette de son programme de détection et ce dernier est formel : “Certaines pistes de cet album peuvent avoir été créées à l'aide de l'intelligence artificielle“, peut-on désormais lire en guise d'avertissement.

En l'absence de confirmation officielle, on ne peut pas affirmer avec certitude que l'IA à quelque chose à voir de près ou de loin avec The Velvet Sundown. Les indices sont là, et nul doute que d'autres vont venir s'ajouter à la liste dans les prochains jours ou prochaines semaines. Reste la possibilité d'un gros coup de pub pour les créateurs du groupe avant la révélation que oui, il n'existe pas réellement. À moins que l'annonce d'un concert en direct viennent faire taire les rumeurs, c'est selon.