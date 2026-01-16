Le service client de Samsung nous réserve parfois de belles surprises, cet heureux acheteur peut en témoigner

Un client qui avait acheté un SSD Samsung a réussi à obtenir un remboursement d'un montant supérieur au prix d'achat.

Sur Reddit, on peut trouver d'innombrables sujets de discussion concernant la piètre qualité du service client de Samsung. La marque n'est pas spécialement réputée pour son service après-vente et les plaintes des consommateurs sur ce point sont régulières. Mais cette fois, c'est un client des plus satisfaits qui s'est exprimé sur le réseau social.

“J'ai acheté un SSD Samsung 990 Pro 4 To M.2 pour mon ordinateur portable il y a quelque temps (avant que la pénurie ne devienne incontrôlable), et malheureusement, il a commencé à dysfonctionner aléatoirement”, relate l'utilisateur. Il a alors contacté le support Samsung, qui lui a demandé une preuve d'achat et l'envoi du SSD pour réparation.

Samsung lui rembourse un montant plus élevé que le prix d'achat

Problème, le service technique n'a pas été capable de réparer le périphérique. Le fabricant offre alors au client la variante de Samsung 990 Pro 4 To M.2 avec dissipateur thermique. Mais l'individu refuse, arguant une incompatibilité avec son PC portable. Samsung propose alors à l'acheteur de lui envoyer un nouveau SSD du même modèle… avant de se rendre, après plusieurs semaines d'échange, qu'ils n'en ont plus en stock.

Pour l'instant, on ne peut pas dire que cette histoire va redorer l'image du service client de Samsung. Mais c'est à partir de maintenant qu'elle commence à devenir intéressante. Le constructeur annonce en effet au consommateur qu'il sera remboursé non pas du montant du prix d'achat, mais de celui de la valeur actuelle du produit, dont le tarif a fortement grimpé entre-temps, sous fond de pénurie de mémoire RAM et SSD. Il a donc reçu 494,99 dollars US.

“La garantie Samsung n’avait pas de SSD à me fournir et a préféré me rembourser le prix d’un nouvel appareil, alors qu’elle savait que j’avais payé seulement 60 % de ce prix pour l'acheter”, se félicite le client. Il ne devra par contre pas tarder pour réinvestir cette somme dans une nouvelle solution SSD, que ce soit chez Samsung ou chez un concurrent : les tarifs du stockage augmentent encore à un rythme soutenu.