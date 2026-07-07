WhatsApp : à quoi sert ce point vert sur la photo de profil des contacts ?

Une mise à jour de WhatsApp ajoute des points verts sur la photo de profil des contacts, mais à quoi correspondent-ils ?

WhatsApp
Crédits : 123RF

Depuis quelques semaines, certains testeurs de la bêta de WhatsApp sur Android (depuis la version 2.26.24.5) ont remarqué l'apparition d'un point vert sur la photo de profil de leurs contacts. C'est désormais au tour de la dernière version bêta de WhatsApp pour iOS (26.26.10.72) d'intégrer cette nouvelle fonctionnalité, dont on semble se rapprocher d'un déploiement plus vaste.

“Lorsqu'une personne est active sur WhatsApp, un petit cercle vert apparaît dans le coin de sa photo. Cela permet aux utilisateurs de savoir plus rapidement si une personne est disponible avant de lui envoyer un message. Le point vert disparaît dès que le contact n'est plus actif. Ainsi, son statut est toujours mis à jour en temps réel”, explique WAbetainfo, qui a repéré la nouveauté.

WhatsApp indique si vous êtes en ligne avec un point vert

Pour l'instant, ce fameux point vert n'apparaît que sur la page de profil d'un contact. Il faut donc s'y rendre manuellement pour savoir si un contact est en ligne. Le point vert n'est pas affiché sur la photo de profil des contacts dans la liste des discussions à l'ouverture de l'app, ou au sein de l'écran de chat, l'interface depuis laquelle on envoie et lit les messages. WhatsApp ne veut donc pas que le statut de connexion soit disponible à tout moment, ce qui pourrait être intrusif, mais préfère donner cette information seulement pour un contact à la fois et après un petit effort de l'utilisateur. Il ne s'agit pas non plus d'épier qui passe sa vie sur l'application ou non. Il n'est par contre pas exclu que le point vert fasse son apparition dans d'autres éléments d'interface par la suite.

whatsapp point vert
Crédit : WAbetainfo

Il est possible de bloquer cette fonctionnalité en désactivant l'option “Vu pour la dernière fois” et son statut en ligne dans les paramètres de confidentialité de WhatsApp. Si vous ne souhaitez pas qu'on sache si vous êtes en ligne ou non, vous pouvez donc le masquer. On sait qu'un nouvel onglet Contacts est en préparation, la fonction de point vert pour indiquer le statut de connexion fera forcément partie de l'expérience.


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