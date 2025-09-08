Le Galaxy Z TriFold promet des selfies de haute qualité, voici ce que disent les rumeurs

Les rumeurs au sujet du Galaxy Z TriFold se multiplient. Une nouvelle animation, présentant le futur smartphone pliable en trois volets de Samsung sous un autre angle, tend à confirmer la façon dont il se repliera correctement sur lui-même et suggère des selfies de haute qualité.

Les géants de la tech aiment présenter leurs innovations et nouveaux produits en grande pompe, lors de conférences. C’est le cas de Google avec Made by Google, ou encore d’Apple avec ses keynotes. Mais Samsung n’est pas en reste avec ses Galaxy Unpacked, et le prochain pourrait avoir lieu très bientôt – le 29 septembre selon les rumeurs.

C’est à cette occasion que pourrait être présenté le prochain pliable de la marque sud-coréenne : le Galaxy Z TriFold, au sujet duquel les rumeurs vont bon train. Récemment, nous vous avions partagé une vidéo montrant comment il faudrait le replier. Une animation inédite semble confirmer cette information.

Samsung Galaxy Z TriFold : les rumeurs suggèrent des selfies de haute qualité

TechHighest, qui avait déjà partagé la première animation indiquant comment devrait se replier le Samsung Galaxy Z TriFold sur lui-même, vient de réitérer sur X (ex-Twitter) avec une nouvelle vidéo visible ci-dessous. Elle en présente le système de pliage/dépliage sous un nouvel angle. Elle montre le panneau de gauche qui se déplie, puis c’est celui de droite ; ensuite le volet de droite se replie vers l’intérieur, celui de gauche venant se rabattre par-dessus. Cette animation inédite tend donc à confirmer que, contrairement au Huawei Mate XT, le futur smartphone pliable en trois volets de Samsung ne devrait pas se replier « en accordéon ».

Here's one more video that confirms the folding mechanism of Samsung's multi-foldable. pic.twitter.com/xzELUjnZM3 — Highest (@TechHighest) September 5, 2025

Le Galaxy Z TriFold, qui sera le premier smartphone pliable de Samsung à 3 volets, semble donc se distinguer par une conception unique. Son design, s’il est tel que celui présenté dans les fuites, permettrait une expérience visuelle proche de celle d’une tablette, un format compact utilisable à une main, mais aussi des selfies de haute qualité. C’est en tout cas ce que suggère cette nouvelle animation, qui montre que le capteur photo principal pourra être utilisé pour les selfies.

Ces vidéos ne garantissent en rien que le mécanisme du produit final sera bien celui-ci ; néanmoins, leur cohérence suggère plutôt la fiabilité des rumeurs. Nous pourrions être fixés d’ici peu, si Samsung organise réellement un Galaxy Unpacked fin septembre. Le Galaxy Z TriFold ne serait pas le seul produit à l’affiche de cet événement présenté par Samsung : la version commerciale de Project Moohan, son casque de réalité mixte sous Android XR, et une paire de lunettes connectées dopées à l’IA seraient également de la partie.