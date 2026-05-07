Des enfants trompent la vérification d’âge sur internet avec de fausses moustaches

Les systèmes de vérification d'âge qui commencent à arriver sur les plateformes sont encore très peu fiables, alors qu'ils risquent de devenir obligatoires.

Pour s'adapter aux nouvelles législations qui arrivent dans plusieurs pays, les plateformes sur internet mettent en place des systèmes de vérification de l'âge. Le Royaume-Uni est pionnier en la matière, alors que la France l'impose pour les sites X et bientôt pour les réseaux sociaux, qui seront probablement interdits aux moins de 15 ans.

Il existe plusieurs systèmes pour prouver son âge, allant de la carte de crédit à l'envoi d'un document d'identité, en passant par des fonctionnalités d'estimation de l'âge par selfie vidéo basées sur l'IA. Mais dans la plupart des cas, ces méthodes peuvent être assez facilement contournées par les enfants, qui rivalisent d'ingéniosité pour accéder à des contenus qu'ils ne sont pas censés voir.

La vérification d'âge bernée par une simple moustache dessinée au crayon

L'organisation britannique à but non lucratif Internet Matters a publié sa nouvelle étude Children’s Digital Wellbeing Index. Le rapport dénonce l'inefficacité des contrôles d'âge sur internet. 46 % des enfants pensent qu'il est facile de contourner les contrôles d'âge, tandis que 26 % des parents permettent à leur enfant de contourner les contrôles d'âge, apprend-on. “J'ai aidé mon fils à surmonter ces difficultés. C'était pour jouer à un jeu, je connaissais le jeu, et j'étais heureuse et confiante de le laisser y jouer”, explique un parent.

32 % des enfants contournent les contrôles d’âge. Ils ont recours à des méthodes comme la saisie d'une fausse date de naissance ou se dessiner des poils faciaux sur le visage. “J'ai surpris mon fils en train de se dessiner une moustache au crayon à sourcils, le système a confirmé qu'il avait 15 ans”, témoigne la maman d'un garçon de 12 ans.

Pourtant, 49 % des enfants interrogés admettent avoir subi des préjudices en ligne au cours du mois dernier, signe qu'ils sont conscients à un certain point du danger auquel ils sont exposés. “Les contrôles d'âge rigoureux sont nécessaires pour déterminer avec précision l'âge des utilisateurs et mettre en œuvre des mesures de protection appropriées”, estiment les auteurs de l'étude. L’application de vérification de l’âge de l’UE pourra-t-elle changer la donne ?