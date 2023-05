Le Redmi Note 11 est à un très bon prix sur AliExpress !

Le Redmi Note 11 passe sous la barre des 170 € sur AliExpress, mais pas pour très longtemps. On vous dit comment profiter de cette offre.

Véritable star du segment de l'entrée de gamme, le Redmi Note 11 est l'un des meilleurs smartphones que vous trouverez sous la barre des 200 €. En ce moment, il est affiché à seulement 166,21 € sur AliExpress au lieu de 199 € jusqu'au 29 mai à 8h59. C'est un tout petit prix pour un smartphone qui ne manque pas d'arguments pour séduire. Contrairement aux autres modèles de la catégorie, il dispose d'un écran AMOLED.

C'est un privilège réservé habituellement aux smartphones de gamme supérieure. Cette technologie permet d'avoir une meilleure qualité d'affichage, avec notamment un excellent contraste et des noirs profonds. Il s'agit d'un écran de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une définition Full HD+ (2400 x 1080 px) sachant que de nombreux smartphones de moins de 200 € se contentent d'un écran HD.

Redmi Note 11 : un excellent rapport qualité-prix

C'est donc une bonne affaire à saisir, car à seulement 166 €, le Redmi Note 11 offre une fiche technique très intéressante. En dehors de son écran de bonne facture, il dispose d'un processeur Snapdragon 680 (4G) dont les performances offrent une bonne fluidité dans les tâches quotidiennes. La modèle en promo est celui avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Un port microSD permet d'ajouter de l'espace à souhait.

La batterie du Redmi Note 11 est aussi l'un de ses points forts. Elle est d'une capacité de 5000 mAh, soit de quoi profiter d'une autonomie de deux jours en usage normal. Le smartphone est par ailleurs compatible avec la charge rapide. D'une capacité de 33W, elle permet de charger intégralement l'appareil en un peu moins d'une heure. Et là encore, c'est un atout comparativement aux autres modèles de cette gamme.

Abordons enfin la partie photo. Elle se compose de quatre capteurs : un module principal grand-angle de 50 MP, un module ultra grand-angle de 8 MP ainsi que de deux capteurs (macro + ToF) de 2 MP chacun. L'ensemble des objectifs offre une belle polyvalence pour les prises avec un notamment un capteur principal qui assure de belles prises quand la luminosité est bonne.

