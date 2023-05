Smartphone 5G pas cher : Darty casse le prix du Samsung Galaxy A23 (128 Go), vite !

Aujourd'hui seulement, un smartphone 5G de la marque Samsung est à prix cassé chez Darty ! Le Samsung Galaxy A23 (128 Go) bénéficie d'une réduction totale de 110 euros pour passer en dessous des 170 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En ce vendredi 26 mai 2023 uniquement, Darty vous permet d'avoir un smartphone 5G à prix cassé. Jusqu'à ce soir, le Samsung Galaxy A23 proposé dans un coloris bleu et sa version 128 Go est vendu par le site e-commerce français au prix de 169 euros au lieu de 279 euros.

La remise de 110 euros s'effectue de cette façon : une première remise immédiate de 30 euros de la part de Darty et une deuxième remise de 80 euros après avoir ajouté le produit dans le panier. Pour information, le téléphone bénéficie de la livraison gratuite à domicile, en point relais ou en magasin Darty.

Considéré comme un smartphone d'entrée de gamme, le Samsung Galaxy A23 est doté d'un écran Infinity-V de 6,6 pouces avec une définition en Full HD+ de 2408 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To, d'un processeur Snapdragon 695 octocore 2.2 Ghz et d'une batterie de 5000 mAh. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un capteur frontal de 8 MP et un quadruple capteur arrière de 50 + 5 + 2 + 2 MP. Besoin de plus d'infos ? Retrouvez notre article lié au test du Samsung Galaxy A23.