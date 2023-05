Avec sa grosse autonomie, le Honor X7a est à moins de 180 € chez AliExpress !

Un bon smartphone sous la barre des 180 €, c'est la bonne affaire à saisir sur AliExpress en ce moment. Le Honor X7a, lancé il y a quelques semaines est déjà à prix réduit. Mais pas pour très longtemps…

Découvrir l'offre chez AliExpress

Si vous avez moins de 200 € à mettre dans un nouveau smartphone, le marché n'offre pas énormément d'options. Surtout si vous recherchez un modèle équilibré qui est agréable à utiliser au quotidien. Lancé tout récemment, le Honor X7a est l'un des rares smartphones que trouverez en ce moment dans cette tranche de prix. Il est à 179 € très exactement chez AliExpress.

Mais cette offre est disponible pour seulement quelques jours. Vous pouvez en profiter jusqu'au 29 mai 2023 à 8h59. Le smartphone vous sera livré depuis les entrepôts européens d'AliExpress dans un délai maximal de 5 jours ouvrés. Pour rappel, le prix conseillé du Honor X7a est de 239 €.

Honor X7a : un smartphone d'entrée de gamme qui ne manque pas d'atouts

L'autonomie est souvent le point fort des smartphones de cette gamme et le Honor X7a ne déroge pas à la règle. Sa grosse batterie de 5330 mAh est au-dessus de la moyenne. Honor promet d'ailleurs jusqu'à 42 heures de navigation en continu sur les réseaux sociaux et jusqu'à 26 heures de streaming musical. Des promesses qui nous permettent de tabler sur une autonomie d'un minimum de deux jours en usage classique.

Le smartphone est également compatible avec une charge rapide de 22,5W. Le Honor X7a dispose par ailleurs d'un grand écran LCD de 6,74 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, de quoi profiter d'une bonne fluidité. Pour le reste, il est animé par un SoC MediaTek Helio G37. C'une puce 4G qui n'est pas un monstre de puissance, mais offre des performances correctes pour un smartphone de cette gamme.

Voir le Honor X7a

Le Honor X7a dispose de quatre capteurs photo à l'arrière, ce qui lui permet d'offrir une polyvalence rare sur ce segment. On y retrouve en effet un capteur principal (grand-angle) de 50 MP, un module ultra grand-angle de 5MP et deux autres capteurs (macro et ToF) de 2 MP chacun. A l'avant, un capteur de 8 MP assure la prise des selfies.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.