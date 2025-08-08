GTA 6 va coûter cher, mais vous en aurez pour votre argent : c’est le patron de Take-Two qui le dit

Le prix du très attendu GTA 6 n'est pas encore connu, mais le dirigeant de son éditeur, Take-Two Interactive, prépare déjà le terrain. Selon lui, le tarif se justifiera quel qu'il soit.

Rarement un jeu vidéo n'aura été aussi attendu. Les joueurs savaient très bien qu'il arriverait un jour, mais peut-être pas 13 ans après le dernier opus de la licence. Au moins, le suspense n'a plus lieu d'être. C'est officiel : GTA 6 sortira le 26 mai 2026. Entretemps, les fans se demandent combien ils vont devoir débourser pour mettre la main dessus. Le prix de GTA 6 est encore inconnu, même si plusieurs analystes pensent en avoir une bonne idée.

De son côté, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, commence à placer ses pions. Il semble vouloir préparer le terrain avant l'annonce fatidique. “Je pense que, probablement plus que la plupart, nous nous concentrons sur le fait de garantir une excellente expérience, non seulement parce que le jeu lui-même est excellent, mais aussi parce que les consommateurs l'ont payé à un prix équitable“, explique l'éditeur à Variety.

Le prix de GTA 6 sera justifié par la qualité du jeu selon le boss de Take-Two

“Notre objectif est toujours d’offrir plus de valeur que ce que nous facturons, c’est pourquoi nous avons toujours eu des prix variables dans l’entreprise“, rappelle-t-il avant de poursuivre. “Comme vous le savez, l'approche du secteur consiste à lancer des produits à un prix élevé, parfois avec des éditions spéciales, puis, au fil du temps, à réduire les prix pour accroître la taille globale du marché. Nous faisons exactement la même chose“.

En effet, d'après les dernières fuites, GTA 6 serait proposé en édition Standard, Deluxe et Premium, avec un prix compris entre 80 et 130 €. Nintendo a déjà franchi la barre symbolique en proposant des jeux à 80 €, aussi il ne serait pas étonnant que Take-Two en fasse de même. Interrogé directement au sujet du prix de GTA 6, Zelnick botte en touche : “Cette annonce viendra de Rockstar en temps voulu“. Une manière de dire que les joueurs pourraient tout aussi bien avoir une bonne comme une mauvaise surprise sur la facture finale.