L’écran de l’iPhone Fold risque de décevoir en plein soleil

L'iPhone Fold fait encore parler de lui avant son lancement. Sa technologie d'écran pourrait rendre la lisibilité difficile en extérieur. Ce compromis technique risque de décevoir les futurs utilisateurs.

iPhone Fold rendu CAD
Crédits : iphone-ticker.de

Les smartphones pliables misent beaucoup sur la qualité de leur écran interne. C'est souvent le premier argument mis en avant par les constructeurs pour justifier leur prix élevé. Apple ne devrait pas faire exception avec son premier iPhone pliable. Plusieurs fuites récentes ont déjà révélé le prix, la RAM et les options de stockage attendus de l'iPhone Fold. L'appareil s'annonce comme l'un des iPhone les plus ambitieux et les plus coûteux jamais conçus. Les premiers modèles pliables d'autres marques ont montré que l'écran interne reste le point le plus délicat à maîtriser.

Apple ferait des choix technologiques inédits pour minimiser le pli visible sur l'écran interne de l'iPhone Fold. Parmi eux, l'utilisation d'un verre ultra-fin et d'une technologie d'affichage appelée CoE, pour Color Filter on Encapsulation. Cette approche permet de réduire l'épaisseur de l'écran tout en améliorant son efficacité énergétique. Selon une analyse relayée sur X, ce choix pourrait avoir une conséquence inattendue sur la lisibilité en extérieur.

L'écran de l'iPhone Fold pourrait afficher des reflets bien plus importants qu'un iPhone classique

La technologie CoE remplace une couche de polarisation épaisse par un filtre coloré directement déposé sur l'écran de l'iPhone Fold. Résultat, l'écran transmet davantage de lumière, ce qui réduit la consommation de la batterie. Mais cette conception augmente aussi la réflectivité de l'écran, c'est-à-dire sa tendance à renvoyer la lumière ambiante. Le Galaxy S26 Ultra, que nous avons récemment testé, utilise déjà cette technologie. Sa réflectivité est passée de 1,5 % sur le S25 Ultra à 2,8 % sur le S26 Ultra, soit un niveau proche de celui de l'iPhone 17 Pro Max qui n'embarque pourtant pas de filtre CoE.

Or, les écrans des iPhone affichent déjà une réflectivité relativement élevée sans ce filtre. Si Apple l'applique à l'iPhone Fold, elle pourrait grimper encore davantage. En plein soleil, cela se traduirait par des reflets plus marqués et une lisibilité nettement réduite. Pour un appareil vendu à plus de 2 000 dollars selon les fuites, ce défaut potentiel pourrait peser lourd dans la balance. La firme devra trouver un moyen de compenser cet inconvénient avant le lancement prévu en 2026.


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