Le Poco X3 Pro chute à 197 € pour le deal du jour AliExpress !

Le Poco X3 Pro de Xiaomi fait l'objet d'une vente flash sur AliExpress. Dans le cadre de l'opération “le deal du jour”, il est possible de s'en équiper sous la barre des 200 euros. On vous explique comment en profiter.

Ne tardez pas trop si vous souhaitez profiter de ce bon plan AliExpress qui permet de s'équiper de l'excellent Poco X3 Pro à petit prix. Affiché à 235,93 €, le smartphone de Xiaomi voit son prix tomber sous la barre des 200 €, à très précisément 197,93 €.

C'es grâce au code promo POCO38 que l'on obtient une réduction immédiate de 38 euros. Ce dernier est à renseigné dans le champ prévu à cet effet une fois le Poco X3 Pro ajouté à votre panier. Le smartphone est livré depuis un entrepôt espagnol, et la date estimée de livraison est fixée au 15 février si vous passez commande dès aujourd'hui.

Pour en venir à ses caractéristiques techniques, le Poco X3 Pro dispose d'un écran Full HD de 6,67″ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Une telle fréquence est plutôt rare, voire quasi-inexistante pour un smartphone de cette gamme. Il est par ailleurs équipé d'un SoC Snapdragon 860 épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage interne. Le niveau de performances proposé ici va bien au delà de la puissance des smartphones milieu de gamme.

Et enfin pour la partie photo, le Xiaomi Poco X3 Pro dispose de 4 capteurs avec un module principal 48 MP. Vous avez aussi un capteur ultra grand-angle de 8 MP et enfin un macro et un ToF de 2 MP chacun. Le Poco X3 Pro embarque une batterie de 5000 mAh compatible avec une recharge rapide de 33W.