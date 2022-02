Bon plan OnePlus Nord : le smartphone n’aura jamais été aussi abordable sur Amazon

Le OnePlus Nord dans sa version ave 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est à son plus bas historique sur Amazon. Le smartphone est disponible à 335 € au lieu de 499 €. Cela correspond à 33% de réduction, soit 164 € d'économie sur le milieu de gamme premium du constructeur chinois.

Le OnePlus Nord de première génération est un smartphone toujours aussi prisé. Et pour cause, sur le segment milieu de gamme, c'est l'un des meilleurs modèles que vous pouvez acheter en 2022. Il bénéficie d'une construction soignée, offre des performances confortables pour les situations d'usage les plus courantes, est compatible 5G et dispose d'un bloc photo de bonne facture.

Si vous recherchez un bon smartphone sous la barre des 350 €, voici l'occasion à ne pas manquer. Le OnePlus Nord dans sa configuration avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est affiché en ce moment à 335 € sur Amazon au lieu de 449 €. Rappelons que le smartphone dispose d'un écran OMOLED de 6,44 pouces en définition Full HD+, d'un processeur performant Snapdragon 765G et d'une batterie de 4100 mAh.

Pour la partie photo, il dispose d'un quadruple capteur arrière de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP. A l'avant, on retrouve un double capteur de 32 MP + 8 MP pour les selfies. N'hésitez pas à lire notre test du OnePlus Nord pour tout savoir sur le smartphone.