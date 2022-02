Xiaomi 11T Pro : le modèle 256 Go du smartphone est à son meilleur prix chez Orange et Sosh

Voici une belle offre à saisir sur le Xiaomi 11T Pro ! Pendant une durée très limitée, le modèle 256 Go du smartphone 5G bénéficie de 250 euros de réduction sur les sites Orange et Sosh. Tous les détails de ce nouveau bon plan téléphonie sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI 11T PRO CHEZ ORANGE

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI 11T PRO CHEZ SOSH

Orange et sa filiale low-cost Sosh ont décidé de s'associer pour faire baisser le prix de l'excellent Xiaomi 11T Pro. Jusqu'au mercredi 9 février 2022, le modèle 256 Go du smartphone est vendu au tarif de 549 euros au lieu de 699 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 150 euros de la part d'Orange et de Sosh. Mais ce n'est pas tout ! Le téléphone en question est éligible à un bonus de reprise de 100 euros à condition de ramener en boutique Orange un ancien mobile. Avec cette deuxième réduction, le Xiaomi 11T Pro (256 Go) revient donc à 449 euros.

À propos de ses points forts, la version Pro du Xiaomi 11T est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Le téléphone dispose aussi d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un processeur Snapdragon 888, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation Android associé à une surcouche MIUI. Pour la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 108 MP + 8 MP + 5 MP et un capteur frontal de 16 MP. Quant à la connectivité, elle se compose notamment du WiFi 6, du Bluetooth 5.2, d'un port USB Type-C et du GPS. Pour en savoir davantage sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article associé au test du Xiaomi 11T Pro.