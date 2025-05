Le prix des forfaits mobiles dégringole, le bon moment pour changer d’abonnement ?

Les forfaits mobiles coûtent en moyenne 27,1 % moins cher en mai 2025 qu'à la même époque l'année dernière. Le prix des abonnements internet fixe diminue aussi, mais dans une moindre mesure.

Si le coût de la vie a fortement augmenté ces dernières années, aussi bien pour remplir son frigo que pour s'équiper en produits électroniques, on peut compter sur les opérateurs mobiles français pour économiser quelques euros par mois. Ariase a publié son baromètre mensuel des prix des offres télécoms pour le mois de mai 2025, et le tarif des forfaits mobiles n'a jamais été aussi bas depuis que le comparateur a commencé ses analyses, en décembre 2020.

Pour la première fois, le coût mensuel moyen d'un forfait mobile avec appels voix et SMS illimités ainsi qu'au moins 20 Go d'internet était inférieur à 10 euros en mai 2025. Une telle offre coûte en moyenne 9,84 euros par mois, en baisse de 27,1 % sur un an (13,51 euros). Et pour le même forfait, il fallait débourser en moyenne 17,18 euros en mai 2023.

Des prix plus accessibles sur les offres mobiles et fixes

“Ce marqueur traduit une concurrence accrue sur le marché de la téléphonie mobile. Les opérateurs se répondent avec force et chaque initiative débouche sur un repositionnement des offres concurrentes”, explique Ariase. RED by SFR, Bouygues Telecom, Free et Sosh se distinguent par leurs abonnements low-cost, tandis qu'Orange et SFR sont eux beaucoup plus chers, reposant encore sur le modèle des smartphones subventionnés.

Les abonnements internet fibre voient, eux aussi, leur prix moyen diminuer. Il baisse à 26,36 euros, soit une chute de 10 % par rapport à mai 2024. Il ne s'agit toutefois pas d'un record, puisque ce tarif était de 26,30 euros en mars 2025. Avec les lancements de la Freebox Pop S et de la box SFR Starter sans TV, tous les FAI proposent désormais une offre d'entrée de gamme sans décodeur TV.

À ce petit jeu, c'est RED by SFR le moins cher, à 20,99 euros en moyenne. Suivent Sosh, Bouygues Telecom, SFR et Free dans un mouchoir de poche, alors qu'Orange est de loin le plus cher avec un coût moyen de 32,53 euros. Guettez bien les promotions, nous sommes dans une bonne période pour souscrire un nouvel abonnement fixe ou mobile.