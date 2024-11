Black Friday Galaxy Book4 : Samsung offre jusqu’à 700 € de remise, avec les Galaxy Buds3 offerts !

Pour le Black Friday, Samsung propose une offre irrésistible qui vous permet d’économiser des centaines d’euros sur l’achat des Galaxy Book4. Vous cherchez un PC portable performant et compact ? Profitez-en pour vous offrir un modèle haut de gamme sans vous ruiner !

Cette année, le Black Friday se tient le 29 novembre, mais comme d’habitude, les offres ont démarré plusieurs jours à l’avance. C’est aussi le cas chez Samsung qui a lancé des promotions alléchantes sur ses PC portables.

Le géant coréen propose ainsi de belles chutes de prix sur les Galaxy Book4, Galaxy Book4 Pro et Galaxy Book4 Ultra. En cumulant les réductions immédiates, vous pouvez économiser plus 700 € en fonction du modèle choisi. En plus des réductions de base déjà disponibles, Samsung propose 5% de remise supplémentaire avec le code SAMBF5.

Et ce n’est pas tout : Samsung vous offre en plus les Galaxy Buds3 d’une valeur 179 €. Les écouteurs s'ajouteront automatiquement à votre panier.

Pour le Black Friday, le Galaxy Book4 passe à seulement 711 €

Le Galaxy Book4 est le modèle le moins cher de la série. Et pour le Black Friday, vous pouvez l’avoir encore moins cher ! Normalement en vente à 949 € dans sa version avec un processeur Intel® Core™ 5 couplé à 8Go et un espace de stockage de 256Go, vous pouvez l’obtenir à seulement 711,55 €. En effet, le PC portable est affiché à 749 €, mais avec le code SAMBF5 à renseigner dans le panier, vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 5%.

Le Galaxy Book4 n’a pas à rougir face à la concurrence, bien au contraire. C’est un PC qui allie performances et design pour un prix défiant toute concurrence. Avec ses dimensions compactes et son poids plume de 1,55 kg, vous pouvez facilement le transporter où bon vous semble. Il dispose d’ailleurs d’une batterie d’une capacité de 54 Wh qui est compatible avec la charge super rapide.

Enfin, il équipé d’un grand écran Full HD de 15,6 pouces. C’est idéal pour travailler et apprécier des contenus multimédias. Le Galaxy Book4 est d’ailleurs doté de la technologie Dolby Atmos qui vous offre un son immersif.

Le Galaxy Book4 Pro est à 1 424 € au lieu de 1 999 € durant le Black Friday

Le Galaxy Book4 Pro figure parmi les meilleurs ultrabooks actuellement en vente. Il offre des finitions haut de gamme et de performances impeccables, le plaçant en concurrence directe avec les modèles de la marque à la pomme.

Sous le capot, on retrouve un puissant processeur Intel Core Ultra 7 155H à 16 cœurs, avec une fréquence qui monte jusqu'à 4,8 GHz. Avec ses 16 Go de RAM LPDDR5X et son SSD NVMe de 512 Go, c’est un PC portable puissant, capable d’effectuer des tâches gourmandes.

Pour ce qui est de l’écran, le Galaxy Book4 Pro dispose d’une superbe dalle tactile de 14 pouces. L’écran AMOLED WQXGA+ d’une résolution 3K de 2880×1800 pixels profite d’un taux de rafraîchissement de 120 H et d’une luminosité de 400nits. Vous avez donc la possibilité d’utiliser votre ordinateur à l’extérieur sans être gêné par le soleil.

Enfin, comme il ne fait que 1,23kg, vous pouvez le glisser dans un sac pour l’emporter facilement avec vous. Le Galaxy Book4 Pro existe également en 16 pouces.

En cumulant le code SAMBF5 avec la réduction en cours, vous pouvez obtenir ce PC portable à seulement 1 424 € au lieu de 1 999 €.

Plus de 700 € de réduction sur le Galaxy Book4 Ultra pour le Black Friday !

Vous cherchez une bête de course avec des caractéristiques surpuissantes ? Le Galaxy Book4 Ultra est le modèle qu’il vous faut. Et bonne nouvelle : pour le Black Friday, vous pouvez l’avoir à un prix canon ! Normalement en vente à 3 499,99 € dans sa version avec un processeur Intel Core Ultra 7, vous pouvez l’acheter à 2 611,55 € en ajoutant le code SAMBF5 à la promotion déjà en cours. C’est un prix sacrifié pour un PC portable avec de telles caractéristiques !

Ce modèle embarque le dernier processeur Intel 14e Gen ainsi qu’une carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX™ 4050 pour des performances graphiques époustouflantes. Il dispose en plus de 32 Go de RAM DDR5 et d’un espace de stockage XXL de 1 To.

On retrouve également un magnifique écran tactile AMOLED WQXGA+ de 2880×1800 pixels. Ici aussi, la dalle anti-reflet profite d’un taux de rafraîchissement de 120Hz et d’une luminosité de 400nits. Malgré la grande taille de l’écran, à savoir 16 pouces, le Galaxy Book4 Ultra reste facilement transportable puisqu’il ne pèse que 1,86 Kg.

Les offres du Black Friday Samsung sont valables jusqu’au 2 décembre 2024. Durant cette courte période, vous trouverez de belles promotions sur les Book4 Ultra, Book4 Pro, Book4, mais aussi sur les Book4 Pro 360, Book4 Edge, Galaxy Book5 Pro (tous modèles, tous coloris). En plus des baisses de prix, pour l’achat d’un de ces modèles, vous bénéficiez d'une paire de Galaxy Buds3 offerte dans la limite des stocks disponibles. Ne tardez pas pour en profiter.

