Dernière chance : Office 2021 et Windows 11 à moins de 20€ pour le Black Friday Godeal24 !

GoDeal24 frappe fort pour le Black Friday avec des remises incroyables sur Windows et Office ! Licences à vie, prix imbattables dès 8,25€, livraison immédiate par e-mail et garantie 100% authentique.

Les offres du Black Friday 2024 sont nombreuses, mais rares sont celles qui sortent vraiment du lot. Cette année, GoDeal24 frappe fort avec sa vente exceptionnelle sur Microsoft Office et Windows, où vous pouvez économiser jusqu’à 90%. En plus d’être ultra-abordables, ces licences vous garantissent un accès aux dernières fonctionnalités et mises à jour. Voyons ça de plus près !

Imaginez : une licence à vie pour Office 2021 Pro à seulement 35,11€. C’est clairement l’un des meilleurs choix à faire pour ce Black Friday. Cette version se distingue par son édition collaborative en temps réel entre les différentes applications, sans oublier Microsoft Teams, intégré directement (contrairement à Office 2019 et Office 2024).

Et si vous cherchez encore moins cher ? Office 2016 Pro à 15,29 € est parfait, surtout si vous utilisez une ancienne version de Windows comme Windows 7.

Le meilleur dans tout ça ? Toutes ces suites Office sont sans abonnement. Vous payez une seule fois, et vous profitez d’un logiciel complet pour toujours. Une occasion en or pour booster votre PC sans vous ruiner !

Des offres Windows à prix mini

Avant que Windows 10 Pro ne cesse de recevoir des mises à jour de sécurité (le 14 octobre 2025), le Black Friday est le moment idéal pour passer à la dernière version, Windows 11 Pro. Pourquoi ? Parce que c’est maintenant que vous pouvez l’obtenir au meilleur prix de l’année : seulement 13,25 € pour une clé Windows 11 Pro, sans frais cachés.

Et si vous préférez rester sur Windows 10 Pro, c’est encore moins cher : 8,25 € ! Ces offres Black Friday sont valables du 25 novembre au 1er décembre et s’appliquent à une large gamme de produits. Une occasion à ne pas manquer pour mettre à jour votre système à prix mini !

Les meilleures offres Godeal24 pour le Black Friday

Ne payez pas trop et profitez maintenant d'une suite Office à prix mini :

Profitez aussi de meilleures performances avec la dernière version de Windows 11 Pro :

Voius avez un Mac ? Voici des clés Office pour Mac :

Avec le code SGO62, vous pouvez aussi profiter d'encore plus pour moins d'argent :

Avec le coupon SGO50, vous pouvez aussi profiter de 50% de remise sur les offres suivantes :

Achetez plus et profitez d'encore plus :

Voir toutes les offres

Et si vous souhaitez des logiciels pour votre PC :

Voir tous les logiciels

GoDeal24 s'est rapidement imposé sur le marché des détaillants de logiciels en ligne grâce à ses offres exceptionnelles, son interface utilisateur simple et attrayante, sa livraison immédiate sans frais d'expédition et son service client de premier ordre. Sur GoDeal24, vous pouvez réaliser de grandes économies en achetant une clé d'activation pour Windows 10 Pro ou d'autres systèmes d'exploitation Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), ainsi que pour Office 2021 et les versions précédentes de Microsoft Office pour PC ou Mac. Vous y trouverez également les meilleurs antivirus et de nombreux autres outils pratiques.

Tous les logiciels vendus sont garantis 100 % authentiques, et le site est entièrement sécurisé. Une fois le paiement effectué, vous recevez immédiatement votre clé d’activation par e-mail. Pensez également à vérifier votre dossier spam ou courrier indésirable. Bon shopping !

Contact : [email protected]

Comment utiliser les coupons Godeal24 ?

Ajoutez le produit de votre choix dans votre panier et cliquez sur “Procéder au paiement”.

Sélectionnez le CWALLETCO à cet étape et cliquez sur “Continuer”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.