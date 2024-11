Lenovo IdeaPad 1 : belle chute de prix sur le PC portable en pack pour le Black Friday !

Le Black Friday a commencé avant l’heure chez de nombreuses enseignes. Si vous cherchez un PC portable polyvalent, pas cher mais que vous ne voulez pas pour autant un modèle bas de gamme, cette promotion devrait vous plaire ! Le Lenovo IdeaPad 1 est actuellement à 449,99 € au lieu de 599,99 €, et, cerise sur le gâteau, vous avec le sac à dos de transport inclus.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Black Friday approche à grands pas avec son lot de bons plans. Cette chaque année, la Fnac a pris de l’avance sur ses offres en proposant d’ores et déjà des produits à prix réduit.

Vous cherchez un nouveau PC portable avec une bonne configuration mais votre budget est limité ? Pas d’inquiétude, le Lenovo IdeaPad 1 est actuellement en promotion et vous pouvez l’avoir à 449,99 € seulement au lieu de 599,99 €. Dans le pack vous trouverez aussi un sac à dos pour transporter votre ordinateur en toute sécurité.

Le pack Lenovo IdeaPad 1 est à -25% pour le Black Friday

Le Black Friday est une date attendue par les amateurs de bonnes affaires. Durant cette courte période, de nombreux produits high-tech sont bradés à petit prix. C’est le cas du Lenovo IdeaPad 1. Le PC portable avec son sac à dos est proposé à 449,99 € au lieu de 599,99 €.

Le Lenovo IdeaPad 1 est un modèle équilibré qui tourne avec un processeur AMD Ryzen™ 5 5500U. Sous le capot, on retrouve également 16 Go de RAM et un espace de stockage SSD de 512 Go. Il fonctionne par ailleurs sous Microsoft Windows 11 Home. C’est donc modèle capable de réaliser plusieurs tâches en même temps sans ramer.

Le Lenovo IdeaPad 1 a l’avantage d’être léger et compact puisqu’il ne pèse que 1,61 Kg. Il est doté d’un d’un écran de 15,6 pouces qui profite d’une résolution FHD (1920 x 1080 pixels). Vous pourrez facilement le transporter pour le bureau ou pour les cours par exemple.

Côté autonomie, on retrouve une batterie d’une capacité de 42 Wh qui est compatible avec la recharge ultra-rapide. Vous pourrez utiliser votre ordinateur 7 heures d’affilé sans avoir à le brancher. Enfin, avec sa webcam HD muni d’un cache de confidentialité, vous pourrez profiter d’appels vidéos de bonne qualité tout en bloquant les regards indésirables lorsque vous ne souhaitez pas l’utiliser. Profitez de ce pack pour vous équiper à petit prix. Le Lenovo IdeaPad 1 est fourni avec un sac à dos de transport.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

À lire également : Découvrez notre sélection complète des meilleures iffres du Black Friday chez la Fnac et Darty.