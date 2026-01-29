Google Photos va corriger ce gros défaut de la recherche d’image, prenez enfin le contrôle

Google a tellement tendance à mettre de l'IA partout dans ses applications qu'il oublie parfois que les anciennes méthodes fonctionnaient très bien. C'est notamment le cas avec la recherche d'image sur Google Photos. Bientôt, vous pourrez choisir entre IA ou recherche classique en fonction de vos besoins.

Depuis la fin de l'année dernière, Google Photos dispose d'une nouvelle fonctionnalité boostée à l'IA : Ask Photos. Le principe est simple : plutôt que de taper un mot quelconque dans la barre de recherche, il est possible d'écrire une phrase complète que l'application va analyser pour répondre de la manière la plus précise possible. Pratique si l'on souhaite poser une question du type “qu'est-ce que j'ai mangé à midi le 17 novembre 2023 ?”.

Seulement voilà, tout le monde n'est pas forcément fan de l'idée d'utiliser de l'IA générative pour absolument tout et n'importe quoi, surtout quand l'on peut s'en passer. Google Photos permet certes de revenir à la recherche classique, mais la chose n'est pas franchement intuitive. En effet, il pour cela appuyer deux fois sur la barre de recherche pour désactiver Ask Photos, ce qui n'est indiqué nulle part. Un manque que Google devrait bientôt corriger.

Google Photos va faciliter le retour à la recherche d'image classique

En fouillant la version bêta 7.61.0.860908034 de Google Photos, nos confrères d'Android Authority ont déniché une petite nouveauté qui devrait plaire à ceux qui ne veulent pas d'IA dans leur galerie. Un nouveau toggle fait son apparition pour la fonctionnalité Ask Photos. Lorsque celui-ci est désactivé, les recherches de l'utilisateur ne se font plus par IA mais fonctionne de nouveau comme avant. L'application se souvient d'ailleurs de la position du toggle une fois fermée, inutile donc de le désactiver à chaque fois.

L'astuce, c'est que si une recherche ne donne rien, Google Photos lancera automatiquement une recherche avec Ask Photos, de manière à toujours afficher un résultat. Autrement dit, vous pourrez bénéficier des bienfaits de la fonctionnalité sans vous la voir imposée à tort et à travers, uniquement quand elle s'avère utile. De même, l'interface a quelque peu changé, avec le texte généré par Ask Photos se trouvant désormais en haut de l'écran, mais la barre de recherche restant en bas.

Source : Android Authority