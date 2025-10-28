Google Messages va enfin placer ses commandes à portée de pouce grâce à ce nouveau menu

Google continue d’ajuster petit à petit l’interface de son application de messagerie. Après plusieurs améliorations visibles ces derniers mois, une nouveauté vient simplifier l’accès aux fonctions les plus utilisées. Une évolution attendue par tous ceux qui envoient des messages d’une seule main.

Depuis plusieurs mois, Google Messages évolue à petits pas. L’application adopte peu à peu le style Material 3 Expressive, avec de nouveaux boutons arrondis, des menus plus clairs et une meilleure organisation visuelle. Plus récemment, Google a aussi corrigé un défaut qui agaçait de nombreux utilisateurs : la difficulté d’accéder à la galerie complète pour envoyer des photos. L’entreprise semble désormais vouloir rendre chaque action plus fluide, sans forcer l’utilisateur à chercher dans les recoins de l’écran.

Selon Android Authority, la prochaine mise à jour de Google Messages apportera un changement majeur dans la manière d’interagir avec les messages. Jusqu’ici, plusieurs outils importants, comme “Répondre”, “Transférer” ou “Voir les détails” étaient cachés dans le menu à trois points en haut de l’écran. Un emplacement peu pratique sur les grands smartphones. Désormais, ces options apparaîtront directement sous le message sélectionné, évitant aux utilisateurs d’étirer la main vers le haut de l’écran.

Google Messages va regrouper ses commandes dans un nouveau menu plus pratique

Ce nouveau menu contextuel de Google Messages reprend l’ensemble des actions habituelles : copier, supprimer, mettre une étoile, répondre ou transférer un message. Une nouvelle option “Sélectionner plus” fait aussi son apparition pour choisir plusieurs messages en même temps, avec un petit cercle et une coche pour mieux les repérer. Jusqu’à présent, la sélection multiple pouvait être confuse à cause du thème Material You, qui rendait difficile la distinction entre les messages choisis et les autres.

Google ajoute également quelques fonctions dynamiques selon le contenu. Lorsqu’un message texte est sélectionné, le menu propose une option “Modifier”. En revanche, pour une image ou une vidéo, un bouton “Enregistrer” s’affiche à la place. Ce changement rend l’application bien plus pratique pour un usage à une main, surtout sur les grands téléphones. Encore réservée à la version bêta, cette refonte devrait rapidement s’inviter sur tous les smartphones Android. De quoi rendre les échanges plus rapides et l’application bien plus agréable.