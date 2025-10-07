Google Messages va bientôt flouter les vidéos osées, fini les mauvaises surprises

Google Messages va bientôt appliquer le même traitement aux vidéos contenant de la nudité que les messages. La dernière build de l'application laisse en effet entendre que celle-ci va scanner les vidéos envoyées dans une conversation et flouter celles qu'ils considèrent comme NSFW. Une bonne manière de se protéger contre les “avances” non sollicitées.

Fin 2024, Google annonçait l'arrivée d'un rempart de sécurité contre les nudes non sollicités. Reposant sur le framework Safety Core, celui-ci a une mission simple : scanner les images envoyées par Google Messages et flouter automatiquement celles contenant de la nudité. La fonctionnalité finit par arriver en bêta en avril dernier, avant d'être déployée auprès de tous les utilisateurs courant de l'été.

Forte de son succès, la firme de Mountain View ne s'arrête pas là et s'apprête à appliquer le même traitement aux vidéos. En effet, des indices laissés dans la dernière bêta de la messagerie, repérés par nos confrères d'Android Authority, laissent entendre que Safety Core va également servir à protéger les enfants et adultes non consentants contre les vidéos osées.

Google Messages va bloquer toute tentative de nudes non sollicités

C'est avec la mise à jour d'octobre des Play Services que la fonctionnalité a fait son apparition. Concrètement, celle-ci fonctionnera exactement de la même manière que pour les photos. Google Messages va scanner les vidéos envoyées dans une conversation, puis la flouter automatiquement si celle-ci est considérée comme trop explicité. Le processus se déroule en local et ne nécessite pas d'être connecté à Internet pour fonctionner – ce qui est aussi une bonne nouvelle pour la confidentialité de vos données.

Comme pour tout changement repéré dans une version bêta, celui-ci pourrait bien mettre quelque temps à arriver sur votre smartphone. Pas de panique donc si vous ne le voyez pas encore apparaître. De plus, lorsque la fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs, il faudra l'activer depuis les paramètres pour qu'elle soit effective. Pour ce faire, il suffit de se cliquer sur votre photo de profil, puis sur Paramètres de l'application Messages > Protection et sécurité > Gérer les avertissements de contenu sensible pour activer l'option.

Source : Android Authority