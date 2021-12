Le OnePlus 10 Pro devrait, sauf accident, être dévoilé le 4 janvier prochain. C’est un leaker qui dévoile la chose en partageant une invitation. Le smartphone devraient miser sur la photo ainsi que sur sa puissance.

La gamme des OnePlus 9 n’a même pas un an que le constructeur remet déjà le couvert. En effet, le OnePlus 10 Pro a toutes les chances d'être présenté le 4 janvier 2022… soit la semaine prochaine !

Les fuites convergeaient déjà vers une présentation début janvier 2022, mais le célèbre leaker du nom d’Abhishek Yadav l’a confirmé sur Twitter en partageant une invitation d’Oppo. La date du 4 janvier est donc confirmée. Fait intéressant, seul le OnePlus 10 Pro est mentionné ici. Il serait étonnant que le OnePlus 10 classique ne soit pas de la partie, mais il pourrait aussi être dévoilé plus tard.

Pour rappel, OnePlus a pour habitude de sortir deux smartphones dans sa gamme : une version classique et une version Pro, disposant d’un meilleur écran et d’un meilleur appareil photo.

Le OnePlus 10 Pro, le futur bijou de OnePlus

Le OnePlus 10 fuite déjà de partout depuis quelques temps et la surprise ne risque donc pas d’être au rendez-vous. Les attentes s’axent plus autour du prix et surtout de la date de sortie du produit. Comme d’habitude, il faudra s’attendre à un tarif de haut de gamme, la marque ayant maintenant complétement épousé la philosophie du Premium.

Le terminal devrait être équipé d’un nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. La version Pro devrait avoir une dalle AMOLED QHD+ de 6,7 pouces équipé de la technologie LPTO pour un taux de rafraîchissement oscillant de 10 Hz à 120 Hz.

Enfin, les attentes se concentrent surtout au niveau de la photo. Le OnePlus 9 a été un grand bond en avant avec un traitement logiciel signé Hasselblad et la version 10 se doit d’être la confirmation. Selon les différentes fuites, le OnePlus 10 Pro devrait avoir trois capteurs (au lieu de 4 en 2021). Un principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un Teléobjectif de 8 mégapixels. Hasselblad serait toujours là en renfort.

Il ne reste donc plus qu’à attendre la semaine prochaine pour avoir la confirmation (ou non) de ces caractéristiques techniques.