Le OnePlus 10 Pro est disponible en France à partir de 919€ avec des écouteurs Buds Pro offerts

Plusieurs mois après sa sortie en Chine, OnePlus a enfin lancé son nouveau smartphone haut de gamme en France, le OnePlus 10 Pro. Bonne nouvelle pour tous ceux qui attendaient l'appareil avec impatience, le prix n’a pas bougé par rapport au modèle précédent.

À l’occasion d’une conférence ce jeudi 31 mars, OnePlus a enfin levé le voile sur la version française de son OnePlus 10 Pro, près d’un mois après que nous avons pu le prendre en main lors du salon MWC de Barcelone. Alors que le nouveau smartphone haut de gamme était habituellement accompagné d’un modèle moins cher, le OnePlus 10 Pro a cette année été lancé seul. On vous dit tout sur ce nouvel appareil qui promet un rapport qualité-prix très intéressant sur le segment premium.

Comme c’est le cas chaque année chez OnePlus, le OnePlus 10 Pro est propulsé par la puce la plus puissante de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Celle-ci promet notamment des performances en hausse de 25 % sur la partie graphique et des débits 5G encore plus rapides. Le SoC permettra surtout au smartphone d’être aussi puissant que le Xiaomi 12 Pro ou encore l’OPPO Find X5 Pro, qui abritent également la même puce.

Le smartphone embarque une batterie de 5000 mAh pour être encore plus endurant

Contrairement au OnePlus 9 Pro de l’année dernière, le OnePlus 10 Pro est alimenté par une batterie de 5000 mAh, soit 500 mAh de plus que son prédécesseur. La batterie a la particularité d’être compatible avec la recharge rapide filaire 80 W, qui promet de recharger le smartphone de 0 à 100 % en seulement 32 minutes. Le OnePlus 10 Pro mise également sur la recharge rapide 50 W pour faire le plein en 47 minutes.

L’écran AMOLED E4 QHD+ de 6,7 pouces du OnePlus 10 Pro s’annonce plus économe en énergie que jamais grâce à la technologie LTPO 2.0. Pour ceux qui ne le savent pas, celle-ci lui permettra d’adapter son taux de rafraichissement de 1 Hz à 120 Hz suivant le contenu affiché, comme c’est déjà le cas sur l’iPhone 13 Pro ou encore le Galaxy S22 Ultra de Samsung.

3 capteurs photo plutôt que 4, et un partenariat avec Hasselblad

Le OnePlus 10 Pro utilise cette année une configuration à trois caméras à l’arrière, contre 4 sur la génération précédente. OnePlus s’est donc contenté de l’essentiel en abandonnant le capteur macro du OnePlus 9 Pro, qui était régulièrement critiqué. On retrouve alors un capteur grand-angle de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu’un téléobjectif de 8 MP offrant un zoom optique 3X. Malheureusement, toujours pas de périscope chez OnePlus. La partie selfie est assurée par un capteur de 32 MP, qui ne peut toujours pas filmé en 4K.

La partie photo du OnePlus 10 Pro est toujours conçue en partenariat avec Hasselblad. L’appareil propose alors des couleurs toujours plus naturelles et mieux respectées. Vous pouvez d’ailleurs dès à présent aller consulter notre test pour savoir si le OnePlus 10 Pro est ou non plus intéressant que ses concurrents dans ce domaine.

Prix et disponibilités

Comme l’avait dévoilé le leaker @_snoopytech_, OnePlus a décidé de ne pas augmenter ses tarifs par rapport à la génération précédente. Tout comme le OnePlus 9 Pro en 2021, le OnePlus 10 Pro est donc lancé à partir de 919 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une autre configuration avec 12 Go de RAM et 256 Go de RAM est également proposée à 999 euros. Bonne nouvelle, contrairement à chez Samsung et Apple, vous n’aurez pas à acheter un adaptateur secteur, ce dernier étant disponible dans la boîte.

Le téléphone est dès à présent disponible en précommande sur le site de OnePlus, chez Fnac Darty, Orange et Amazon en deux coloris : Volcanic Black et Emerald Forest. Notez que pour toute précommande du smartphone avant le 5 avril, sa date de sortie en magasins, OnePlus vous offrira gratuitement des écouteurs sans fil Buds Pro. Ceux-ci promettent 38 heures d’autonomie, la réduction de bruit active, et son habituellement proposés à 149 euros.

À seulement 919 euros, le OnePlus 10 Pro est donc significativement moins cher que ses concurrents principaux comme le Xiaomi 12 Pro à 1099 euros, le Samsung Galaxy S22 Ultra à 1259 euros ou encore le Find X5 Pro d’OPPO à 1299 euros. Pourtant, le smartphone propose des performances assez similaires dans tous les domaines. Il ne vous reste plus qu’à aller lire notre test pour savoir exactement ce que vaut ce nouveau OnePlus 10 Pro.

