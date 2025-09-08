Google annonce les limitations de Gemini avec un compte gratuit

Voici quelles sont les différences dans l'usage de Gemini sans abonnement Google AI, avec Google AI Pro et avec Google AI Ultra.

L'assistant IA de Google, Gemini, est accessible gratuitement aux utilisateurs, mais avec certaines limitations. Celles-ci sont levées en souscrivant un abonnement Google AI Pro ou Google AI Ultra. Jusqu'ici, les différences exactes entre les trois offres n'étaient pas claires, nous empêchant de savoir exactement à quelles prestations on avait droit avec chaque formule. La firme a enfin apporté des précisions sur ce que l'on peut ou ne peut pas faire avec Gemini selon le statut de notre compte.

En ce qui concerne les modèles de Gemini, sachez que la version 2.5 Flash est disponible pour tous les utilisateurs. Plus performant, Gemini 2.5 Pro est par contre limité à cinq prompts par jour pour les comptes gratuits, à 100 prompts par jour avec un abonnement Google AI Pro et à 500 prompts par jour avec un forfait Google AI Ultra.

L'usage gratuit de Gemini est limité

Ensuite, il existe un écart majeur entre les utilisateurs qui payent et ceux qui ne payent en ce qui concerne la fenêtre de contexte de Gemini. Il s'agit de la capacité maximale de lecture de l'assistant, c'est-à-dire la taille de l'invite qu'il peut prendre en compte, incluant le texte, la voix, et les fichiers importés. Gemini sans abonnement Google AI est limité à 32 000 jetons, contre un million avec Google AI Pro et Google AI Ultra. Si vous soumettez plusieurs fichiers volumineux à Gemini, il pourrait donc rater des informations.

Voici d'autres avantages de Google AI Pro ou Google AI Ultra par rapport à un compte gratuit :

Accès limité aux actions programmées avec Gemini 2.5 Deep Think

Génération de vidéos avec Veo 3 Fast (jusqu'à trois vidéos par jour avec Pro et cinq vidéos quotidiennes avec Ultra)

Accès prioritaire à certaines nouvelles fonctionnalités

Pour la génération et la retouche d'images, nous avons droit jusqu'à 100 images par jour sans forfait payant, contre 1 000 par jour avec un abonnement. Deep Think, le modèle de réflexion le plus poussé, autorise jusqu'à 10 prompts par jour avec une fenêtre de contexte de 192 000 jetons seulement pour le forfait le plus coûteux, Google AI Ultra.

Deep Research offre jusqu'à cinq rapports par mois avec Gemini 2.5 Flash pour un compte gratuit, jusqu'à 20 rapports par jour avec Gemini 2.5 Pro pour un abonnement Google AI Pro et jusqu'à 200 rapports par jour avec Gemini 2.5 Pro pour un abonnement Google AI Ultra.