Le nouveau frigo IA de Samsung prépare (presque) les repas à votre place

Samsung va doper ses réfrigérateurs connectés avec l'IA Gemini de Google. Résultat : un appareil ultra intelligent qui peut faire énormément pour vous à l'heure du repas ou des courses.

En 1949, Tex Avery sortait le court-métrage animé “La maison du futur“. On y voyait tout un tas d'appareils plus farfelus les uns que les autres censés faciliter la vie des occupants. Automatisation des tâches, commandes vocales… Une vision qui n'est pas si éloignée de ce que nous voyons aujourd'hui. Et avec ce que Samsung s'apprête à proposer sur ses futurs réfrigérateurs connectés, on peut dire que la réalité dépasse la fiction.

Tout commence par une intégration de l'IA Gemini signée Google dans les frigos du sud-coréen. Avec elle, les fonctionnalités déjà présentes dans la gamme Family Hub passent un cran au-dessus. La caméra de l'appareil analyse en temps réel ce qui entre et sort du réfrigérateur. Elle est même capable de lire les étiquettes que vous apposez sur vos récipients pour en deviner le contenu. C'est bien joli, mais à quoi ça sert ?

L'IA des frigos Samsung gère les repas pour vous

La fonction qui sera probablement la plus utile est l'élaboration des repas. Comme l'IA sait exactement ce que vous avez, vous pouvez lui demander des recettes utilisant uniquement les ingrédients disponibles. Celle de votre choix s'affiche alors sur l'écran de la porte. Gemini peut aussi vous proposer une vidéo YouTube découpée en étapes, ce qui évite d'avoir à mettre en pause alors qu'on a les mains prises.

En plus de ça, le frigo prévient quand vous allez manquer d'un produit ou quand l'un d'eux arrive bientôt à expiration. Un rapport reprenant vos habitudes alimentaires sous la forme de ce qui est sorti ou entré fréquemment du frigo est également disponible. Et tant qu'à faire : ce dernier est doté d'une porte mécanique qui s'ouvre et se ferme sans que vous la touchiez. Il suffit de lui dire “ouvre le frigo” ou “ferme le frigo“. Samsung n'a pas encore dévoilé de prix ni de date de sortie. Comptez plusieurs milliers d'euros dans tous les cas.