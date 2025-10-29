Les créateurs de Life is Strange s’associent à Netflix pour leur prochain jeu

Don’t Nod, le studio à l’origine des jeux narratifs Life is Strange, Tell Me Why ou plus récemment Lost Records, signe un accord avec Netflix pour développer son prochain titre.

Quand on vous dit Netflix, vous pensez immédiatement à l’immense catalogue de films et séries disponibles sur la plateforme de streaming. Comme beaucoup, vous en avez dévoré une partie et avez déjà activé des rappels pour ne pas manquer la mise en ligne des programmes que vous attendez le plus. En revanche, les mots “jeux vidéo” ne vous sont probablement pas venus à l’esprit. Pourtant Netflix propose des jeux sur smartphone et TV depuis plusieurs années déjà.

Difficile de vous en vouloir cela dit. Malgré les moyens mis en œuvre, cette division n’a jamais réussi à percer auprès du public et plusieurs restructurations ont eu lieu au fil des ans. Team Blue, le studio AAA de Netflix, ferme ses portes en octobre 2024. Début 2025, un nouveau dirigeant prend la tête du service et la stratégie se focalise désormais sur les jeux à destination des enfants ou encore les titres narratifs. Pour les créations plus ambitieuses, Netflix préfère laisser la main à ceux qui ont l’habitude, comme Don’t Nod.

Netflix et Don’t Nod signent un partenariat pour le prochain jeu du studio

Don’t Nod révèle avoir signé “un accord de développement avec Netflix pour la création d’un nouveau jeu vidéo narratif basé sur une propriété intellectuelle majeure“. Rappelons que le studio est à l’origine de Life is Strange sorti en 2015, de Life is Strange 2 ou encore de Lost Records. Autant dire qu’il sait de quoi il parle.

À ce stade, on ignore sur quel film ou quelle série se basera le futur jeu. Certains rêvent peut-être d’un titre dans l’univers de Stranger Things, qui se prêterait bien à l’exercice. D’autres imaginent incarner un personnage de Dark ou de The OA, l’énigmatique série qui n’a jamais connu de véritable fin. Toutes les idées sont envisageables et les paris sont ouverts.