Deux ans après le Mate X3, la gamme des smartphones pliants de Huawei revient en Europe. Le Mate X6 veut combiner les atouts de ses prédécesseurs et celles du Pura 70 Ultra dont il s’inspire fortement pour la photo. Malgré d’excellentes qualités et un prix en baisse, ce smartphone pliable s’adresse-t-il à tous, compte tenu de l’absence de Google et de ses briques technologiques ? Réponse.

Il y a deux ans, nous avons publié dans nos colonnes le test du Mate X3, smartphone pliant de type « Fold ». Nous avons loué l’excellence de son design, avec cette taille de guêpe qui a fait couler beaucoup d’encre. Mais un beau design ne fait pas tout. Il faut aussi une proposition technique, photographique et logicielle pour aller avec. Dans ces domaines, le Mate X3 n’atteignait pas tous ses objectifs, malgré un prix de vente supérieur à 2000 euros.

Deux ans et trois smartphones pliants plus tard (Mate X5, Mate XT et Nova Flip), Huawei tente à nouveau de commercialiser un Mate X en France. Un modèle tout aussi ambitieux au niveau du design, mais renforcé au niveau de la fiche technique, notamment sur la photo. En outre, Huawei montre plus d’agressivité sur le prix, puisque le Mate X6 est bien moins cher que le Mate X3. Cela suffit-il à oublier les autres pliants du marché ? Réponse dans ce test.

Le prix public conseillé du Mate X6 s’élève en France à 1999 euros. Il est donc 200 euros moins cher que le précédent smartphone pliant que Huawei a vendu dans l’hexagone, le Mate X3. Il est ainsi beaucoup plus en phase avec la concurrence directe : le Magic V3 de Honor (1999 euros), l’Open de OnePlus (1849 euros), le Pixel 9 Pro Fold (1899 euros) et le Galaxy Z Fold 6 de Samsung (1999 euros).

Le Mate X6 est disponible en France depuis le 13 janvier 2026. Il est vendu dans la boutique (en ligne et physique) de la marque, ainsi que certains distributeurs français. Le Mate X6 se décline en trois coloris : noir, blanc et ce très élégant rouge « bordeaux » qui habille notre unité de test.

Dans la boite, vous retrouvez quelques accessoires, notamment une coque qui a deux avantages. D’abord, elle protège le téléphone dès la sortie de la boite. Ensuite, elle permet de maintenir le téléphone en position oblique quand il est posé sur une table, transformant le Mate X6 en petite télévision de voyage. Le support peut également pivoter pour s’adapter selon l’état ouvert ou fermé du smartphone. Vous retrouvez également un câble USB et, chose rare désormais, une prise murale adaptée à la puissance acceptée par le téléphone.

Design et interface

Démarrons ce test par l’esthétique du produit. Le Mate X6 est un « bijou » technologique. Le Mate X3 nous avait impressionné à sa sortie. Son successeur va encore plus loin. Il est encore plus fin, l’épaisseur passant de 5,3 mm à 4,6 mm. Cela correspond à une baisse de 13 %. Une fois fermé, le Mate X6 mesure moins d’un centimètre (9,9 mm exactement). Certains smartphones classiques sont plus épais. En outre, il est légèrement plus léger, passant sous la barre des 240 grammes.

Les matériaux sont toujours premium. Fibre de nylon ou silicone effet cuir à l’arrière (comme pour le Mate X3). Verre minéral renforcé Kunlun Glass 2 pour l’écran externe et le module photo. Aluminium pour les tranches. Et acier inoxydable pour la charnière. Huawei conserve les finitions « bling bling » : le métal brillant (qui retient les traces de doigt), le module photo protubérant visuellement très présent. Ce dernier est très bien intégré à la coque qui est légèrement incurvé.

La charnière, qui nous parait être de bonne qualité, n’est pas crantée comme celle des modèles de Samsung. Vous pouvez l’ouvrir partiellement sur une plage d’angle compris entre 50° et 140° environ. Des renforts ont été placés autour de la dalle flexible pour éviter les infiltrations de poussière et d’eau. Notez que le Mate X6 conserve la certification IPx8. Les éléments techniques sont toujours placés aux mêmes places, notamment le bouton de mise en marche qui intègre le lecteur d’empreinte digitale, lequel pourrait être un peu plus réactif.

Côté interface, le Mate X6 fonctionne bien évidemment sur EMUI, ici en version 15. Quoi qu’on en dise, le système reste basé sur Android, puisque toutes les applications disponibles sur cet OS sont compatibles. Cette interface est très proche de celle testées précédemment avec le Pura 70 Ultra, avec quelques petites modifications. Et elle est également proche de MagicOS, même si les différences sont de plus en plus nombreuses. EMUI s’adapte relativement bien aux deux formats d’écran, même si l’interface ne tire pas parti à 100 % de l’écran principal.

Outre les applications de Huawei (Petal Maps, Petal Search, Huawei Santé, AppGallery, Petal Clips, etc.), nous retrouvons de nombreux logiciels commerciaux (Swiftkey, Copilot, Booking, Snapchat, etc.), ainsi que des dossiers constitués que de raccourcis publicitaires. Pire, quand vous les ouvrez, d’autres annonces s’affichent ! C’était déjà le cas avant. Et nous continuons de penser que cela est inacceptable dans un smartphone à 2000 euros.

Dans le domaine de l’intelligence artificielle, EMUI doit se contenter de rares outils épars. Une gomme magique dans la galerie. L’application Copilot de Microsoft, préinstallée pour la traduction, la transcription, la production de documents et la modification ou la création d’image. Et puis c’est tout. Un compte Microsoft est nécessaire pour utiliser Copilot. Et tous les outils disponibles ne sont pas accessibles à tous les titulaires de compte.

Ecrans, performances et batterie

Passons aux éléments techniques de ce test, en commençant par les deux écrans OLED. Si celles du Mate X5 étaient identiques à celles du Mate X3, Huawei apporte quelques améliorations aux dalles du Mate X6. Elles sont toutes les deux légèrement plus grandes (pas assez cependant pour changer l’expérience) : 6,45 pouces et 7,93 pouces. Elles sont plus lumineuses : 582 nits pour l’écran externe et 642 nits pour en mode manuel (et jusqu’à 1800 et 2500 nits en pointes en mode automatique).

L’écran principal est désormais carré. Sa définition maximale change légèrement, mais la résolution est quasi identique (418 pixels par pouce). La fréquence maximale de rafraichissement est de 120 Hz pour les deux écrans. La colorimétrie est toujours très bonne avec un Delta E de 2 en mode standard pour les deux écrans, ainsi qu’une température moyenne proche des 6500°, soit le blanc parfait. Enfin, les deux écrans sont enfin compatibles LTPO, une technologie qui manquait cruellement aux précédentes itérations du smartphone pliant.

Côté performances, le Mate X6 est équipé d’un SoC signé HiSilicon (filiale de Huawei, pour rappel). Il s’agit d’un Kirin 9020, lequel reprend peu ou prou la configuration du Kirin du Mate X5, avec un coeur très puissant, 3 coeurs assez puissants et 4 coeurs économes. L’ensemble est épaulé ici par 12 Go de mémoire vive, ce qui est largement suffisant pour les besoins actuels.

La plate-forme montre cependant quelques limitations quand nous la comparons à d’autres smartphones de 2025… ou de 2024. Tous les benchmarks le confirment : le Mate X6 est derrière les flagships actuels. Ce qui explique, en partie, l’absence d’outils d’intelligence artificielle dans EMUI. Rassurez-vous cependant, si ce Matre X6 vous fait de l’oeil : il peut satisfaire presque toutes vos envies. Le Mate X6 ne surchauffe pas trop quand il est sollicité, se limitant à 45°C au global. En outre, la stabilité est excellente, puisqu’elle est supérieure à 90%.

Côté autonomie, le Mate X6 profite de deux batteries Silicium Carbone offrant une capacité totale de 5110 mAh. Comme pour le Magic7 Pro, la version internationale du Mate X6 propose une capacité moindre que la version chinoise. Et c’est un peu dommage. Cependant, cette capacité reste supérieure à celle du Mate X5 et du Mate X3 (même en version chinoise).

PC Mark nous indique que l’autonomie en usage standard du Mate X6 frôle les 22 heures avec l’écran externe (celui que nous utilisons le plus souvent). Soit un peu plus de deux jours et demie. C’est plus d’une demie journée de plus qu’avec le Mate X3. L’utilisation d’un Kirin et non d’un Snapdragon y est peut-être pour quelque chose. Mais nous voyons ici surtout l’intérêt de la technologie LTPO. Pour les joueurs, le Mate X6 offre une autonomie comprise entre 3 heures et 6 heures, selon la qualité du jeu et l’écran que vous utilisez.

Quand la batterie est vide, il faut passer par la case recharge. Nous vous conseillons évidemment d’utiliser les accessoires fournis pour cela, afin de profiter de la charge rapide 66 watts. Celle-ci n’est pas extrêmement rapide, mais elle permet tout de même de remplir les deux batteries en 50 minutes. Soit plus rapidement qu’avec le Mate X3. Retrouvez ci-dessous nos mesures intermédiaires :

10 mn : 29 %

20 mn : 57 %

30 mn : 79 %

40 mn : 90 %

Le Mate X6 est également compatible charge sans fil. Et la puissance acceptée peut monter à 50 watts si vous investissez dans un accessoire compatible. La première fois que vous chargez le Mate X6, ce dernier affiche un message qui conseille de laisser le téléphone en position tablette pour augmenter la dissipation de la chaleur. Autre geste utile pour soigner la batterie : la limite de charge (de 70 % à 90 % selon vos préférences) et la charge intelligente. EMUI affiche aussi le taux d’usure. Tout le monde ne le fait pas encore.

Photo, vidéo et audio

Entrons dans la dernière partie de ce test. A l’arrière du Mate X6, vous retrouvez un bloc doté de quatre éléments : trois modules photo et un autofocus laser, comme avec le Mate X3. En revanche, la nature des capteurs est très différentes, puisque tous les modules ont été mis à jour. Les deux capteurs selfies sont quasiment identiques. Voici la configuration exacte :

Principal : capteur 50 mégapixels, objectif ouvrant à f/1.4-4.0, stabilisateur optique, autofocus à détection de phase et laser

Téléobjectif : capteur 48 mégapixels, téléobjectif périscopique ouvrant à f/3.0, stabilisateur optique, autofocus à détection de phase, zoom optique 4x

Ultra grand-angle : capteur 40 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.2, autofocus à détection de phase

Selfie interne : capteur 8 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.4

Selfie externe : capteur 8 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.2

Si le Mate X3 était, en photo, en dessous de la gamme P, alors que le prix était bien plus élevé, la mise à jour technique opérée par Huawei comble en grande partie cet écart. Tous les capteurs offrent une bonne définition. Tous les captures ont un autofocus performant (voir même un peu trop rapide parfois). Et les résultats sont enfin à la hauteur de l’ambition. Seul léger bémol : les contre-jours sont parfois un peu déséquilibrés, perdant certains détails dans les ombres.

Nous notons quelques différences de colorimétrie entre les différents capteurs. Certains tirent plus vers le jaune que d’autres. En journée, c’est imperceptible. En soirée, c’est bien plus flagrant. Et la différence peut être plus forte encore si vous activez (ou désactivez) le mode nuit. Ce dernier apporte du détail et du contraste, notamment avec le téléobjectif et le capteur ultra grand-angle.

Le zoom numérique monte jusqu’au rapport 100x, mais cela reste un gadget marketing : les photos restent exploitables jusqu’au rapport 30x en journée et 10x en soirée. Si vous allez plus loin, l’intelligence artificielle va « tenter » de reconstruire la photo avec des résultats très aléatoires, que ce soit en journée ou en soirée.

Les macros sont parfaitement gérés, en journée ou en soirée, révélant de nombreux détails et une netteté sans faille. Le piqué est très bon, même quand la luminosité n’est pas abondante. C’est un régal. Enfin, les portraits sont soignés, détaillés et naturels, avec le capteur principal ou le téléobjectif. Les deux capteurs selfies sont également très corrects, mais l’externe s’en sort mieux en soirée car il est plus lumineux.

En vidéo, le Mate X6 se comporte très bien en journée et en soirée. Les images qu’il réalise sont lumineuses et détaillées, avec des couleurs naturelles. Tous les modules sont concernées par ces qualités en journée. En soirée, le téléobjectif est étrangement « brumeux » : un brouillard permanent masque les détails et réduit la lisibilité des vidéos. Et il se renforce à mesure que vous utilisez le zoom numérique.

Enfin, en audio, le Mate X6 reprend les deux haut-parleurs quasi symétriques de son prédécesseur : un des éléments est situé sur la tranche inférieure et l’autre dans l’écouteur téléphonique. Ce dernier profite d’une seconde sortie sur la tranche. Pour profiter au maximum de ce duo, il faut tenir le téléphone fermé et en position horizontal. Si vous ouvrez le téléphone, une partie du son est perdu et l’équilibre est rompu. C’est dommage. Les médiums et les voix sont très présents, contrairement aux aigus et aux basses plus discrets. La puissance est bonne, sans perte de détail à 50 %. Les grésillements restent modérés à 100 %.

Si vous avez un casque audio, vous profitez également d’une bonne expérience grâce à l’égaliseur intégré à EMUI. Côté codec, les smartphones de Huawei se contentent des formats opens-source ou développés en interne, notamment le L2HC qui n’est compatible qu’avec quelques accessoires audio, notamment les Freebuds.

Alors, on achète ?

Le Mate X6 est techniquement une très bonne alternative à tous les smartphones pliants type « Fold » testés précédemment dans nos colonnes. Que ce soit le Samsung Galaxy Z Fold 6, le OnePlus Open ou le Honor Magic V3. Ses deux écrans sont impeccables. Son design est ultra fin, même s’il est ostentatoire. Et son équipement photo est enfin cohérent en comparaison des séries Pura et Mate. Enfin, son prix est enfin compétitif : moins de 2000 euros, comme ses concurrents. En revanche, les performances de la plate-forme nous paraissent un peu juste et pourraient poser problème pour des usages futures, dont la prise en charge de l’IA. Enfin se pose toujours le problème de l’absence de Google, indispensable pour de nombreux utilisateurs.