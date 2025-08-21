Huawei casse les prix pour la rentrée : PC, tablette et montre connectée à prix bradés avec jusqu’à 400 € de remise !

Huawei lance ses offres pour la rentrée avec des remises exceptionnelles sur ses ordinateurs, tablettes et montres connectées. De quoi allier performances, confort et style à prix réduit, et démarrer la rentrée équipé du meilleur de la tech.

La rentrée n’est pas seulement synonyme de cartables et de cahiers tout neufs. C’est aussi l’occasion idéale pour s’équiper avec du matériel high tech performant. Huawei l’a bien compris et lance son opération spéciale rentrée : ordinateurs, tablettes et montres connectées bénéficient de remises musclées et de cadeaux bienvenus.

Que vous soyez étudiant, jeune actif ou simplement en quête de nouveaux outils pour travailler et se divertir, ces bons plans sont taillés pour démarrer l’année du bon pied :

Les PC MateBook en vedette avec 400 € de remise

Profiter du Huawei MateBook D14 avec – 400 €

Avec le MateBook D14 2024, Huawei met en avant un ultraportable pensé pour le confort et la polyvalence. Son écran FullView au format 16:10, certifié Eye Comfort, limite la fatigue visuelle même lors de longues sessions. Léger avec ses 1,39 kg et fin de seulement 15,9 mm, il se glisse facilement dans un sac pour accompagner tous les déplacements. La connectivité est assurée par l’antenne Metaline qui améliore la stabilité réseau et réduit la latence en visioconférence comme en jeu.

Profiter du Huawei MateBook D16 avec – 400 €

Le MateBook D16 2024 mise de son côté sur un grand écran 16 pouces FullView pour un confort visuel optimal, le tout dans un châssis fin (17 mm) et léger (1,72 kg). Il est équipé d’un processeur Intel Core i9 pour assurer de hautes performances, aussi bien pour travailler que pour se divertir. Le clavier numérique avec une course de 1,5 mm offre un vrai confort de frappe, tandis que la batterie de 70 Wh assure une autonomie solide, renforcée par une charge rapide. L’antenne Metaline garantit des connexions longue portée stables, même à distance du routeur.

La tablette Huawei MatePad 11.5″ PaperMatte à moins de 300 €

Profiter de la MatePad 11.5″ à moins de 300 €

La nouvelle MatePad 11.5″ PaperMatte se distingue par son écran antireflet, conçu pour reproduire la sensation du papier. Avec une résolution 2.5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 600 nits, elle allie fluidité et confort visuel. Sa batterie de 10 100 mAh permet jusqu’à 14 heures de lecture vidéo, idéale pour travailler ou se détendre sans stress. Pensée pour la prise de notes avec Huawei Notes et compatible avec clavier, elle se positionne comme une alliée polyvalente pour la rentrée.

Pour en profiter à moins de 300 €, il vous suffit d’inscrire le code exclusif A15MPHONANDROID lors de votre commande.

La montre connectée Huawei Watch Fit 4 avec un deuxième bracelet offert

Profiter de la Watch Fit 4 à prix réduit

La Watch Fit 4 séduit par son design ultra-fin de 9,5 mm et son large écran rectangulaire. Elle embarque un suivi sportif détaillé, des outils de santé complets et reste pratique au quotidien grâce aux notifications et aux appels. Son autonomie atteint jusqu’à 10 jours, avec une recharge complète en seulement 75 minutes. Compatible avec Android et iOS, elle s’adapte à tous les écosystèmes pour accompagner aussi bien les séances d’entraînement que la vie de tous les jours.

Finalement, avec son opération spéciale rentrée, Huawei réussit à combiner prix attractifs, innovation et polyvalence. Que l’on cherche un PC puissant pour étudier, une tablette pratique pour prendre des notes ou une montre connectée pour garder la forme, chacun y trouve son compte. C’est le moment parfait pour investir dans du matériel pensé pour durer et donner un vrai coup de boost à la rentrée.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Huawei.