Quelques jours seulement après avoir été dévoilée par Huawei, la nouvelle Watch GT 6 Pro est déjà en promotion. Lors d'une vente flash Amazon, la montre connectée avec des écouteurs Freebuds 6i offerts bénéficie d'une double réduction.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour fêter l'arrivée de la Huawei Watch GT 6 Pro en France, Amazon a déjà pris la décision de baisser le prix de la nouvelle montre connectée. Accompagnée d'une paire d'écouteurs Freebuds 6i (d'une valeur de 79 euros), la GT 6 Pro disponible en plusieurs coloris au choix est 379,99 euros au lieu de 459,40 euros grâce à une remise immédiate de 17% de la part du géant du commerce en ligne.

En plus de la réduction, le coupon HUAWEIFR10 valable jusqu'au 6 octobre 2025 donne droit à 10% de remise supplémentaire lorsque vous saisissez le code au moment de l'étape de la commande. Au total, l'ensemble revient donc à 341,99 euros.

Lancée au même moment que la Watch GT 6, la Huawei Watch GT 6 Pro compatible avec les appareils tournant sous Android et iOS embarque un écran tactile AMOLED de 1,47 pouce avec une définition de 466 x 466 pixels, une luminosité de 3000 nits et une densité de 317 ppp. Avec sa batterie de 867 mAh, la montre connectée peut être utilisée pendant une durée maximale de 21 jours.

Résistante à l'eau grâce à l'indice d'étanchéité IP69, la Watch GT 6 Pro de Huawei dispose de la technologie sans fil Bluetooth 6.0, d'une capacité de stockage de 64 Go, du Wi-Fi, du GPS et du NFC. Divers capteurs comme l'accéléromètre, la fréquence cardiaque, le baromètre, la température ou bien encore la lumière ambiante sont de la partie.

Pour terminer, les futurs propriétaires de la montre connectée pourront surtout profiter d'un mode “avancé avec FTP et puissance virtuelle” pour le cyclisme, et d'une fonction “rythme de correction de la pente” pour le trail.