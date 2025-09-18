Android 16 : la dernière bêta ajoute la customisation des icônes d’application et le résultat est hyper satisfaisant

Google vient de déployer la version QPR2 d'Android 16, la dernière bêta avant son déploiement auprès du grand public. De fait, les dernières fonctionnalités repérées en amont qui n'étaient pas encore disponibles le sont désormais. Parmi elles, une qu'on attendait beaucoup : la possibilité de personnaliser ses icônes d'application.

Android 16 continue son petit bonhomme de chemin, arrivant progressivement sur nos smartphones et, comme le veut la tradition, gagnant en fonctionnalités durant le processus. C'est ainsi que la seconde bêta publique du système d'exploitation, appelée QPR2, a été déployée cette nuit auprès des Pixel compatibles. Cette bêta est un avant-goût de la deuxième vague de mises à jour sur les appareils Android qui devraient arriver en décembre prochain.

Si celle-ci apporte un peu moins de nouveautés que sa prédécesseure, on a tout de même droit à quelques ajouts bienvenus. Certains concernent avant tout les développeurs, comme des outils permettant de tester les nouvelles règles de vérification du Play Store. D'autres en revanche s'adressent en premier lieu aux utilisateurs, comme le compteur de pas désormais intégré à Health Connect. Et, surtout, un petit bonbon pour les adeptes de la customisation.

Android 16 va permettre de modifier la forme des icônes d'applications

En effet, Android 16 QPR2 Beta 2 apporte une fonctionnalité que l'on avait déjà repérée il y a quelques mois, mais qui manquait à l'éventail de fonctionnalités jusqu'à maintenant : la personnalisation des icônes d'applications. Tout est dans le nom. Comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran ci-dessus, prises par nos confrères d'Android Authority, il sera possible de modifier la forme et le style de ces dernières.

Pour l'heure, cinq formes sont disponibles, du cercle classique au carré aux bords arrondis, en passant par d'autres formes un peu plus fantasques. Quant aux styles, ceux-ci fonctionneront de la même manière que les thèmes déjà disponibles dans Android, à ceci près qu'il sera désormais possible de les imposer à toutes les icônes d'application, et non plus à une sélection pré-établie. Parfait pour harmoniser votre écran d'accueil.

Source : Android Authority