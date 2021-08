Le Google Pixel 6 surpasserait l’iPhone en vidéo en appliquant l’HDR à chaque image

Plutôt que d’attendre la présentation officielle de ses smartphones à l’automne prochain, Google a coupé l’herbe sous le pied des leakers en annonçant lui-même ses futurs Pixel 6 et 6 Pro, et certaines de leurs fonctionnalités.

Hier, Google a levé le voile sur ses futurs smartphones, les Pixel 6 et 6 Pro. Ceux-ci auront la particularité d’utiliser une puce faite maison que nous connaissions sous le nom de code « Whitechapel », mais que l’entreprise a finalement nommée « Tensor ».

Nos confrères de The Verge ont eu l’occasion de découvrir en avant-première une démonstration des performances de la puce en photo, dans une vidéo comparative avec le Pixel 5 et l’iPhone 12 Pro Max. D’après eux, la vidéo était un simple panoramique sur la plage, montrant le coucher du soleil. Ce type de scène est généralement très compliqué à gérer pour un smartphone, et il semblerait que le Pixel 6 ait offert le meilleur résultat.

Le Pixel 6 meilleur que l’iPhone 12 Pro Max en vidéo ?

Les Pixel 6 et 6 Pro seront l’occasion pour Google de changer les vieux capteurs photo qu’il utilisait depuis maintenant des années dans ses Pixel. Grâce à cette nouvelle génération de caméras et des performances de la puce Tensor, les nouveaux Pixel 6 semblent pouvoir délivrer des performances de haut vol, capables de surpasser celles du meilleur smartphone d’Apple.

Rick Osterloh, de Google, a expliqué que la puce et ses capacités spécialisées permettaient à Google d'appliquer le même processus “HDRNet” que l’on retrouve dans les photos à chaque image d'une vidéo. Selon The Verge, qui a pu voir la démo tournée en 4k 30fps, le Pixel 6 « n'a pas trop éclairci artificiellement les ombres comme l'iPhone 12 Pro Max et a également maintenu une balance des blancs plus naturelle tout au long de la vidéo ». Par rapport à la précédente génération de Pixel, le résultat serait sans appel, le Pixel 6 serait tout simplement meilleur.

En plus d’améliorer drastiquement les performances en photo, la nouvelle puce Tensor va par exemple permettre aux smartphones Pixel de profiter d’une meilleure dictée vocale. Selon The Verge, celle-ci serait à présent presque instantanée. On a donc très hâte de pouvoir essayer le nouveau Pixel 6 de Google et sa nouvelle puce Tensor. Même si le processeur ne sera pas aussi puissant que la puce A15 de l’iPhone 13, il pourrait bien la dépasser au niveau de l’intelligence artificielle.

Source : The Verge