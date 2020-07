Le Google Pixel 4 écrase le OnePlus Nord sur la partie photo

Le OnePlus Nord surpasse-t-il un Google Pixel 4 concernant le rendu photo ? Nos confrères du site Phandroid ont voulu s’en assurer en procédant à un test en bonne et due forme. Malheureusement pour le dernier né de OnePlus, le rendu photo offert par le flagship de Google est bien meilleur.

Si vous suivez l’actualité Android, vous n’êtes pas sans savoir que OnePlus a fait un come-back remarqué dans le segment des milieux de gamme avec le lancement du OnePlus Nord. Nous avons d’ailleurs salué ce retour aux sources gagnant lors de notre test du OnePlus Nord. Vendu à partir de 399 €, le dernier né du constructeur chinois a de sérieux arguments, parmi un design soigné, la présence d’un écran AMOLED Full HD+ 6,44″ 90 Hz, et de bonnes performances grâce à la puce Snapdragon 765G octa-core 7 nm, cadencée jusqu’à 2,4 GHz.

Comme à chaque sortie d’un nouveau smartphone, nos confrères du site Phandroid ont décidé de mesurer le rendu photo du OnePlus Nord à un concurrent de poids, à savoir le Google Pixel 4. Pour rappel, le Pixel 4 était considéré comme le roi de la photo à son lancement en fin 2019, avant de se faire ravir la place par le Huawei P40 Pro.

Un Pixel 4 toujours au top de sa forme

Bien qu’il date de 2019, la réputation du Pixel 4 sur la partie photo n’est plus à faire. Avec seulement deux capteurs, à savoir un téléobjectif de 16 Mp (f/2.4, champ de vision de 52 degrés) et une caméra principale de 12 Mp (f/1,7, champ de vision de 77 degrés), le flagship de Google fait pourtant des merveilles. Comment ? Grâce à l’intégration d’algorithmes efficaces assistés par une intelligence artificielle.

À titre de comparaison, le OnePlus Nord embarque quatre capteurs :

un objectif grand-angle : 26 mm, f/1,75 ; capteur Sony IMX586 de 48 mpxls (photosite de 0,8 µm) ; 6 lentilles ; PDAF, stabilisation optique et électronique

: 26 mm, f/1,75 ; capteur Sony IMX586 de 48 mpxls (photosite de 0,8 µm) ; 6 lentilles ; PDAF, stabilisation optique et électronique un objectif ultra grand-angle (f/2,25) ; capteur de 8 mpxls (champ de vision de 119°) ; PDAF, OIS

(f/2,25) ; capteur de 8 mpxls (champ de vision de 119°) ; PDAF, OIS un objectif macro : f/2,4 ; capteur de 2 mpxls

: f/2,4 ; capteur de 2 mpxls un objectif chargé de la profondeur de champ (f/2,4) ; capteur de 5 mpxls

Malgré un nombre d’équipements plus conséquents, le Pixel 4 surpasse le OnePlus Nord sur la plupart des clichés, toutes conditions lumineuses confondues. Le rendu photo de l’appareil de Google offre une meilleure gamme dynamique, plus de détails, de clarté et de contraste. Attention toutefois, le OnePlus Nord se rattrape grâce à sa polyvalence.

En effet, grâce aux capteurs ultra grand-angle présents à l’avant et l’arrière, le jeune milieu de gamme est capable de capturer des images impossible à prendre sur Google Pixel 4. Afin de comparer par vous-même, vous trouverez ci-dessous le comparatif vidéo réalisé par les journalistes de Phandroid.

Source : Phandroid