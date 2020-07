OnePlus Nord : une première mise jour OxygenOS améliore la qualité des photos

OnePlus déploie déjà une première mise à jour OxygenOS sur le OnePlus Nord. Le firmware comporte plusieurs améliorations pour la partie photographie du smartphone milieu de gamme. On fait le point.

Ce mardi 21 juillet, OnePlus a levé le voile sur le OnePlus Nord, un nouveau smartphone orienté milieu de gamme. La firme chinoise a particulièrement soigné la partie photo en intégrant un quadruple capteur photo de 48 mégapixels et un double capteur photo pour les selfies de 32 mégapixels.

Dans la foulée de la présentation officielle, OnePlus a lancé le déploiement d’une première mise à jour OxygenOS sur le OnePlus Nord. D’après le changelog partagé par Ishan Agarwal, célèbre leaker indien, sur Twitter, la mise à jour OxygenOS 10.5.1 est surtout dédiée à l’amélioration de la partie photographie.

OnePlus optimise ainsi « les effets du capteur de profondeur » de 5 mégapixels, la qualité « des photos en intérieur » et la stabilité générale de l’appareil photo. De plus, le changelog promet une « meilleure efficacité énergétique pour l’enregistrement de vidéo en 4K à 6P FPS ». Le firmware comporte aussi plusieurs améliorations générales liées aux appels vidéo.

Dans le détail, la mise à jour pèse 103 MB. Elle est actuellement en cours de déploiement sur les smartphones fournis aux testeurs. Les premiers acheteurs pourront installer le firmware dès l’allumage du smartphone. Pour lancer l’installation de la mise à jour, il suffit de suivre la manoeuvre suivante :

Pour rappel, le OnePlus Nord sortira en France le 4 août 2020 sur le site officiel de OnePlus, chez la Fnac/Darty et sur Amazon. Le OnePlus Nord est d’ores et déjà disponible à la précommande pour un prix de départ de 399 euros.

Woah, the OnePlus Nord is already receiving a software update in India with a few camera improvements!#OnePlusNord #OnePlusNordAR #OnePlusBuds pic.twitter.com/HsiQLDNv7N

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 21, 2020