Galaxy Z Fold 6 : les capteurs photos du pliable de Samsung risquent d’en décevoir plus d’un

D'après les informations d'un leaker fiable, la partie photo du futur Galaxy Z Fold 6 de Samsung ne serait pas l'évolution attendue du précédent modèle. Si cela se vérifie, le choix de Samsung pourrait décevoir.



C'est désormais une habitude. À peine la nouvelle itération d'un smartphone pointe le bout de son nez, les rumeurs et fuites concernant le prochain modèle envahissent les réseaux sociaux. Tout le monde est logé à la même enseigne : Google avec le Pixel 9, Apple avec l'iPhone 16, et Samsung avec le Galaxy Z Fold 6. On sait déjà beaucoup de chose que le futur mobile pliable de la marque. Il serait plus fin et plus endurant que le Z Fold 5 par exemple. Côté design, l'appareil est visible sous toutes ses coutures, tandis que son poids et sa taille sont connus.

Difficile de surprendre dans ces conditions, bien que techniquement, toutes les informations dont il est question plus haut sont des suppositions. Cependant, l'expérience a montré que bien souvent, les révélations de ce genre s'avèrent exactes même si elles sont données plusieurs mois avant la sortie officielle du smartphone. Il est donc très probable que le Z Fold 6 ressemble bel et bien aux rendus 3D déjà disponibles sur le Web et que sa fiche technique corresponde à celle que l'on peut déjà établir. Il y aurait d'ailleurs une mauvaise nouvelle concernant une partie de cette dernière.

Pourquoi les capteurs photo du Galaxy Z Fold 6 pourraient être décevants

L'information vient du célèbre leaker Ice Universe, qui voit très souvent juste. Il avance que “la configuration de la caméra du Galaxy Z Fold 6 sera exactement la même que celle du Fold 5. Que ce soit la caméra arrière, la caméra frontale ou sous l'écran“. On ne doit donc pas s'attendre à une quelconque évolution à ce niveau-là, ce qui veut dire que les capteurs photos du Z Fold 6 seraient les suivants :

Grand angle 50 MP, équivalent à un 23 mm f/1,8.

Ultra grand angle 12 MP, équivalent à un 13 mm f/1,8.

Téléobjectif 10 MP, équivalent à un 70 mm f/2,4.

Capteur selfie : 10 MP.

Capteur sous écran : 4 MP.

L'internaute pense qu'une autre version du Z Fold 6 profitera de meilleurs capteurs. Il s'agirait du modèle Ultra qui ne serait pas disponible dans tous les pays. Espérons que pour une fois, la rumeur ne se vérifie pas une fois l'appareil annoncé par Samsung.