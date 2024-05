Galaxy Z Fold 6 : ce benchmark confirme la puissance du futur smartphone, pas de mauvaise surprise !

Le Galaxy Z Fold 6 promet une puissance accrue grâce au processeur Snapdragon 8 Gen 3 et à ses 12 Go de RAM. Un benchmark récent a confirmé que ses spécifications clés pourraient faire de ce modèle un candidat sérieux pour le titre de smartphone pliable le plus performant.

Le Galaxy Z Fold 6 arrive cet été avec de nombreuses nouveautés, mais Samsung a abandonné l'idée d'un modèle d'entrée de gamme à moins de 800 euros HT. Selon une source, le manque de différenciation et l'incertitude de l'industrie ont conduit à cette décision. On sait aussi que le design du Z Fold 6 sera différent de celui du Z Fold 5, avec une forme plus rectangulaire. Prévu pour une présentation en juillet, il pourrait être lancé plus tôt que prévu pour coïncider avec les Jeux olympiques, où Samsung est justement un des sponsors.

En effet, selon plusieurs bruits de couloir, une conférence Galaxy Unpacked aura lieu à Paris le 10 juillet 2024, où seront annoncés le Galaxy Z Fold 6, le Galaxy Z Flip 6 et d'autres appareils de l'écosystème Samsung. Les précommandes débuteront immédiatement, avec une sortie prévue le 26 juillet. Samsung présentera également le Galaxy Ring, son premier anneau connecté.

Le Galaxy Z Fold 6 sera bien équipé du Snapdragon 8 Gen 3

Le Galaxy Z Fold 6 promet des performances améliorées. Récemment, des benchmarks Geekbench ont révélé certaines spécifications clés de ce modèle très attendu. Le téléphone, portant le numéro de modèle SM-F956U pour sa version verrouillée par l'opérateur, a obtenu des scores impressionnants de 1 964 points en single-core et 6 619 points en multi-core.

Le détail le plus intéressant confirmé par ce benchmark est l'intégration du processeur Snapdragon 8 Gen 3. Ce choix promet des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique par rapport aux modèles précédents. En outre, il a été confirmé que le Galaxy Z Fold 6 sera équipé de 12 Go de RAM, une capacité qui devrait garantir un fonctionnement fluide et réactif, même pour les tâches les plus exigeantes.

Bien que d'autres variantes de RAM n'aient pas été mentionnées, il est probable que cette configuration soit la norme pour ce modèle. Android 14 est également mentionné, avec une couche One UI 6.1.1, pour bien sûr intégrer toutes les fonctionnalités IA disponibles sur le Galaxy S24.

