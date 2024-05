Cette mise à jour a détruit l’autonomie de ces smartphones, vérifiez si vous êtes concernés

One UI 6.1 cause des problèmes sur les Galaxy de 2023. Des utilisateurs qui ont effectué la mise à jour signalent des baisses d'autonomie importantes qui rendent leurs smartphones moins performants au quotidien.

Les mises à jour des systèmes d'exploitation promettent souvent des améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Cependant, l'arrivée de One UI 6.1 sur certains modèles Samsung Galaxy a apporté des soucis inattendus. Bien que cette version soit installée nativement sur les Galaxy S24, son déploiement sur les modèles précédents a révélé des problèmes d'autonomie pour de nombreux utilisateurs.

En effet, sur Reddit, plusieurs possesseurs de Galaxy S23, Z Fold 5 et Z Flip 5 ont exprimé leur frustration. Ils constatent une baisse clairement notable de l'autonomie de leur smartphone depuis l'installation de One UI 6.1. A tel point que certains évoquent une diminution de 20 à 30 % de la durée de vie de leur batterie.

La mise à jour One UI 6.1 cause encore des problèmes

Ces témoignages sont corroborés par d'autres utilisateurs signalant des problèmes similaires. Par exemple, un utilisateur a remarqué que sa batterie se décharge rapidement après seulement 10 minutes de visionnage sur YouTube Kids. Un autre fait savoir qu’il ne se retrouve plus qu’avec 20% de charge à 14h comparé à 21h avant la mise à jour. Avec une telle consommation, les smartphones se déchargent bien souvent avant la fin de la journée.

Ce ne sont pas les uniques problèmes depuis que One UI 6.1 est sorti. De nombreux utilisateurs ont également signalé des bugs. Depuis la mise à jour, certaines alertes ne s'affichent plus sur les smartphones Galaxy. Heureusement, une solution simple permet de corriger ce problème de notifications. Par ailleurs, le scanner d’empreintes des Galaxy S23 est complètement détraqué. Samsung travaille sur un correctif officiel, mais une solution temporaire existe en attendant.

Pour le moment, ce problème affecte principalement les modèles haut de gamme de 2023, comme les Galaxy S23, Z Fold 5 et Z Flip 5, à l'exception du Galaxy S23 Ultra. En revanche, les smartphones d'avant 2023 et les modèles de milieu de gamme équipés de One UI 6.1 semblent bénéficier d'une amélioration de l'autonomie. Pour ceux qui sont affectés, il est conseillé de désactiver les fonctionnalités énergivores et d'utiliser les modes d'économie d'énergie pour prolonger la durée de vie de la batterie en attendant des nouvelles de Samsung.

