Samsung aurait annulé son Galaxy Z Fold 6 moins cher

Après avoir prototypé un Galaxy Z Fold 6 d'entrée de gamme, Samsung a finalement annulé ce projet. La marque n'était pas convaincue par le positionnement du produit sur le marché.

Le Galaxy Z Fold 6 arrive cet été avec bon nombre de nouveautés. Par contre, Samsung aurait abandonné l'idée de lancer un modèle d'entrée de gamme de son smartphone pliant. Nous avions entendu parler d'un Galaxy Z Fold 6 à moins de 800 euros HT, mais cet appareil ne devrait pas voir le jour.

Selon The Elec, deux paramètres ont mené Samsung à prendre cette décision. Le premier est le manque de facteurs de différenciation entre les deux modèles de Z Fold 6 qui auraient été commercialisés. Le second est l’incertitude de l’industrie, entre une demande d'appareils à écran pliable qui progresse, mais reste marginale, et la concurrence des produits chinois.

Pas de Galaxy Z Fold 6 moins cher

Alors que le Galaxy Z Fold 6 standard serait déjà moins épais que le Z Fold 5, le Z Fold 6 d'entrée de gamme aurait été encore plus fin. Dans ses prototypes, Samsung avait retiré de cette version le numériseur FPCB nécessaire à la compatibilité avec le stylet S Pen, permettant d'affiner le dispositif.

Mais le constructeur s'est retrouvé face à un autre problème de conception. L'objectif de ce Z Fold 6 moins coûteux était aussi d'en faire l'un des smartphones pliables les plus fins, voire le plus fin, au monde. Cela aurait constitué un argument important pour la campagne marketing de l'appareil. Mais Samsung n'a pas pu égaler ou faire mieux que le Honor Magic V2 et ses 4,7 mm d’épaisseur déplié et 9,9 mm replié. En tout cas, pas en conservant ses standards en matière de durabilité.

La marque pourrait introduire un Galaxy Z Flip 7 d'entrée de gamme l'année prochaine. Samsung cherche toujours un moyen d'améliorer le taux de pénétration des smartphones pliables sur le marché de la téléphonie, et des prix moins élevés semblent un bon moyen d'y parvenir. Un enjeu pour le fabricant est surtout de convaincre les consommateurs chinois. Si les pliants de Samsung s'en sortent bien à l'international, leur part de marché reste faible en Chine, où les appareils d'Oppo, OnePlus, Vivo, Huawei ou Honor sont populaires.

Source : The Elec