Le Galaxy S25 Ultra va perdre un capteur photo, pour le meilleur ou pour le pire ?

De quatre à trois capteurs photo : le Galaxy S25 Ultra va perdre une optique. L'un des téléobjectifs devrait être supprimé, impliquant à la fois des changements sur le capteur principal et le téléobjectif périscopique restant.

Samsung revoit sa copie. Après des générations à proposer quatre capteurs photos sur sa gamme Galaxy S Ultra, le constructeur sud-coréen devrait changer de stratégie avec son prochain Galaxy S25 Ultra. Le smartphone ne devrait embarquer que trois optiques majeures sur ce modèle. Mais ce choix ne serait pas forcément synonyme de déclassement.

Selon les informations partagées par le leaker Sperandio4Tech, c'est le téléobjectif de 10 MP (celui sans périscope) offrant un zoom optique x3 qui sera sacrifié. Samsung serait toutefois encore convaincu de l'utilité du zoom x3, mais devrait cette fois-ci l'inclure directement avec le capteur principal du smartphone. Le fabricant estime être en mesure de pouvoir conserver un tel zoom sans perte de qualité de cette manière.

Le zoom x3 pris en charge par le capteur 200 MP

Quant à l'objectif périscopique, qui était passé d'un zoom optique x10 à un zoom optique x5 entre le Galaxy S23 Ultra et le Galaxy S24 Ultra, il va encore subir des modifications. La source prétend que le capteur sera plus large et bénéficiera d'un zoom variable, mais avec deux focales fixes. Samsung serait encore en train de mener des tests pour déterminer quelles seront exactement ces deux focales. La première devrait se situer entre un zoom x4 et x5 et la seconde entre un zoom x6 et x7.

Nous apprenons aussi que le capteur principal du Galaxy S25 Ultra devrait avoir la même taille et le même nombre de MP que celui de son prédécesseur, à savoir 1/1.3″ et 200 MP. Sa capacité à capturer la lumière devrait cependant être améliorée pour des photos de meilleure qualité. On ne sait pas comment Samsung va y parvenir sans intégrer de capteur plus imposant, peut-être en jouant sur la taille des pixels ou par une pirouette logicielle.

Aucun changement n'a été réalisé au niveau de l'ultra grand-angle sur les premiers prototypes de Galaxy S25 Ultra.

