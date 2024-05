Le Galaxy Z Flip 6 pourrait dire adieu au pli de son écran grâce à ce changement

Pour les adeptes des appareils pliables, le redoutable pli de l'écran a été un compromis inévitable dans l'adoption de ce nouveau facteur de forme, mais il pourrait bientôt presque disparaître sur les prochains smartphones Samsung.

Une rumeur récente suggère que Samsung pourrait se rapprocher d'une solution pour son prochain Galaxy Z Flip 6, promettant un pliage moins prononcé de l'écran et une expérience de pliage plus fluide. Selon TheElec, une publication coréenne, Samsung aurait l'intention d'augmenter l'épaisseur du verre ultrafin (UTG) sur le Galaxy Z Flip 6. L'épaisseur de l'UTG passerait de 30 microns sur le Flip 5 à environ 50 microns sur le prochain modèle. Cet ajustement apparemment subtil pourrait avoir un impact significatif sur la réduction de la visibilité du pli de l'écran de l'appareil.

La couche UTG plus épaisse devrait non seulement atténuer l'apparence du pli, mais aussi potentiellement améliorer la durabilité de l'écran, une considération cruciale pour les appareils pliables soumis à des flexions répétées. En outre, le rapport suggère que Samsung pourrait conserver la charnière en forme de goutte d'eau introduite sur le Flip 5, un design méticuleusement testé pour résister à près de 200 000 pliages tout en minimisant le pli.

Samsung veut en finir avec le pli sur ses écrans

Si ces améliorations pourraient atténuer l'une des critiques les plus persistantes à l'encontre des smartphones pliables, le rapport laisse entendre que Samsung pourrait ne pas s'arrêter là. Pour le Galaxy Z Flip 7, attendu en 2025, la société serait en train d'étudier une couche UTG encore plus épaisse et une structure de charnière repensée pour s'adapter à l'encombrement supplémentaire.

Pour ce qui est des autres changements attendus sur cette génération, on sait déjà que l'autonomie de la batterie pourrait également être améliorée, les rapports faisant état d'une batterie plus grande de 4 000 mAh, bien que les vitesses de charge puissent rester inchangées à 25 W.

Samsung présentera officiellement ses nouveaux smartphones pliables dès que 10 juillet prochain à l’occasion d’une conférence Unpacked qui se tiendra cette fois-ci à Paris. Nous ne manquerons évidemment pas de vérifier par nous-même si le pli de l’écran est ou non moins visible que la génération précédente.