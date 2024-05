Samsung se moque de la pub ratée d’Apple, l’occasion était trop belle

C’était prévisible : Samsung vient de publier une nouvelle pub pour ses tablettes Galaxy Tab 9 qui a sûrement fait grincer quelques dents chez Apple. Et pour cause : celle-ci est une référence à peine cachée de la publicité du dernier iPad ayant largement fait polémique sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

« Nous n’écraserions jamais la créativité. » Le message est clair. Sur X (Twitter), Samsung a publié hier une nouvelle publicité pour ses Galaxy Tab 9. Quiconque ayant parcouru les réseaux sociaux ces derniers jours y décèlera sans peine le tacle adressé à Apple. Si par miracle vous aviez échappé à la polémique, voici un petit résumé. À l’occasion de la présentation de ses derniers iPad M4, la firme de Mountain View présente une publicité qui, pour le dire poliment, manque un brin de subtilité.

La vidéo montre une presse hydraulique écraser nonchalamment instrument de musique, outils de peintures et autres matériels artistiques. Lorsque la presse se relève, elle dévoile un nouvel iPad flambant neuf. Message officiel : tous vos outils artistiques se trouvent dans votre iPad. Message compris par les internautes : qu’importe la créativité, achetez simplement un iPad. Bref, la sauce ne prend vraiment pas, si bien qu’Apple se retrouve obligé de présenter publiquement ses excuses.

La nouvelle pub de Samsung tacle méchamment Apple

L’occasion était beaucoup trop belle pour Samsung de se moquer de son rival de toujours. En effet, le constructeur coréen rate rarement les perches tendues par son concurrent et diffuse régulièrement des spots publicitaires plus ou moins à charge contre ce dernier, qu’il s’agisse d’absence de smartphone pliable ou d’alarmes qui refusent de s’éteindre. Ça n’a pas manqué. Hier donc, Samsung publie une vidéo dans laquelle on voit une jeune marcher au milieu de débris.

Elle ramasse alors une guitare presque entièrement brisée et se met à jouer un morceau. Bien entendu, sa fidèle Galaxy Tab 9 est là pour lui afficher la partition. « La créativité ne peut pas être écrasée », conclut Samsung. Le message est clair : vous êtes l’artiste, et votre tablette est simplement là à réaliser votre art. On se demandera tout de même où Samsung a bien pu trouver une guitare en si mauvais état. À croire que celle-ci a été cassée pour le tournage.