Le Galaxy Z Flip 2 5G aurait des haut parleurs stéréo

Selon un leaker réputé, l'une des nouveautés sur le Galaxy Z Flip 2 5G sera une paire de haut parleurs stéréo. Samsung pourrait ainsi enfin les doter d'un dispositif considéré comme normal sur les smartphones les plus haut de gamme.

L'info vient d'un tweet pour le moins spartiate d'un leaker plutôt réputé autour des sorties Samsung. Dans son post, Ricciolo montre simplement un pictogramme évoquant deux haut parleurs stéréo, accompagné de la mention “Z Flip 2 5G”. De quoi conclure que l‘une des nouveautés sur le Galaxy Z Flip 2 sera un système de hauts parleurs stéréo. Pour l'heure Samsung n'inclut pas systématiquement ce type de fonctionnalité dans ses produits les plus haut de gamme.

Contrairement à des constructeurs concurrents tels que Google ou Apple. Cela est néanmoins surtout vrai pour les produits à la pointe de ce que Samsung peut mettre sur le marché, notamment la nouvelle catégorie de smartphones pliables. Le Galaxy Z Flip est ainsi simplement doté d'un haut parleur unique en façade, à côté du port de charge, avec un “effet” d'immersion réalisé de manière logicielle via un algorithme concocté par AKG – un effet forcément limité par la petite taille du haut parleur.

Galaxy Z Flip 2 : Samsung aurait enfin décidé de passer à deux haut parleurs en façade

Alors même que Samsung avait mis des haut parleurs stéréo dans son premier Galaxy Fold. Samsung devrait dévoiler le Galaxy Z Flip 2 dans les prochaines semaines. Le hashtag #h121 semble d'ailleurs dévoiler la fenêtre de sortie du Galaxy Z Flip 2 dans la première moitié de 2021. Parmi les autres nouveautés, le Galaxy Z Flip 2 devrait proposer un écran externe nettement plus large et utile, un écran pliant 120 Hz, et un triple capteur photo de l'ordre de ce que Samsung propose sur les S20 et Note 20.

L'écran lui même devrait être un peu plus solide, puisque Samsung devrait y apposer la seconde génération de verre UTG (Ultra Thin Glass). Le Galaxy Z Flip actuel est recouvert d'un tel revêtement, mais ce dernier s'avère moins robuste et protecteur que prévu. Les ongles de la main peuvent notamment encore laisser des traces permanentes sur l'écran. On espère dans l'ensemble que la prochaine version du Z Flip fasse un bond en avant en matière de durabilité – même si il faut souligner que la situation s'est nettement améliorée depuis le premier Galaxy Fold.

En outre, on espère que Samsung en profitera pour présenter une interface mieux ajustée à ses smartphones pliables avec une prise en charge plus vaste des applications tierces et moins de bugs d'affichage…