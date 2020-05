Galaxy Z Flip 2 : Samsung va intégrer un triple capteur photo

Le Galaxy Z Flip 2, le prochain smartphone pliable à clapet de Samsung, serait équipé d’un triple capteur photo au dos. Plusieurs mois avant le lancement du smartphone, le constructeur sud-coréen a en effet déposé deux brevets montrant le design de l’appareil. En plus du triple module, on trouve aussi un écran secondaire plus spacieux sur certains schémas.

Au cours du mois de janvier 2020, Samsung a déposé deux brevets auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, rapportent nos confrères de LetsGoDigital. La firme sud-coréenne hésite visiblement entre deux designs pour son prochain Galaxy Z Flip, son second smartphone à clapet.

Sur le même sujet : Galaxy Z Flip – la charnière a beau être protégée par des fibres, la poussière rentre quand même !

Samsung travaille sur 2 designs pour son Galaxy Z Flip 2

Sur base des schémas accompagnant les brevets, LetsGoDigital a mis au point un rendu 3D montrant les designs envisagés par Samsung. Dans le premier cas, le smartphone à clapet arbore un triple capteur photo horizontal, dans la lignée du double capteur du premier Z Flip. Cette configuration oblige malheureusement le fabricant à réduire la taille de l’écran secondaire dédié aux notifications.

De notre côté, on imagine mal Samsung rogner sur l’écran secondaire, déjà de petite taille, de son premier Galaxy Z Flip. Le second design montre d’ailleurs un écran contextuel plus imposant. Pour agrandir la taille de la dalle OLED, Samsung envisage de placer le triple capteur photo à la verticale. Comme le montre le rendu de LetsGoDigital, cette configuration permet d’afficher davantage d’éléments lors d’un appel ou d’un message.

Pour l’heure, on ignore vers quel design Samsung a l’intention de se tourner. Quoi qu’il en soit, le Galaxy Z Flip 2 n’est pas attendu avant le mois de février 2021. On vous en dit plus dès que possible sur le prochain pliable de Samsung. En attendant plus d’informations, on vous invite à donner votre avis sur le Z Flip dans les commentaires ci-dessous.

Source : LetsGoDigital