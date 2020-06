Galaxy Fold 2 : Samsung étirerait l’écran externe ridicule du Z Flip pour en faire un gadget encore plus inutile

Un rendu créé à partir d’un brevet du Galaxy Fold 2 montre un étonnant écran externe tout en longueur qui rappelle le petit écran externe ridicule du Galaxy Z Flip qui aurait été étiré en une sorte de Touch Bar.

Le designer Pigtou a mis en ligne un rendu vidéo et des images du Galaxy Fold 2 après avoir découvert un nouveau brevet. Si on en croit ce document le Galaxy Fold 2 hériterait d’éléments du Galaxy Z Flip. La conception de la charnière sur laquelle s’appesantit beaucoup le document, ressemble plus à celle du Galaxy Z Flip avec un espace supplémentaire qui permet à l’écran de mieux se plier.

Le Galaxy Fold 2 ressemblerait au Galaxy Z Flip

Mais le brevet semble aussi dévoiler d’autres infos autour de la photo et de son design. Ainsi le smartphone aurait un triple capteur photo – ce qui n’a rien de choquant. Il conserverait l’encoche de la première version du Galaxy Fold. Par contre, l’avant du smartphone une fois fermé, donne, si ce design se confirme, plus matière à discussion. Sur le Galaxy Z Flip, Samsung avait intégré un écran externe minuscule pour afficher des informations simples comme les appels et notifications.

Ou pour montrer un aperçu de ce que capte l’appareil photo lorsque vous essayez de prendre un selfie. Avec le Galaxy Fold 2 on retrouverait une déclinaison de cette idée, avec un écran plus étiré, dans le sens de la longueur, mais toujours aussi fin. Si bien qu’il évoquerait la Touch Bar des derniers MacBook Pro de chez Apple. Bien sûr, il faut prendre cette info avec prudence, le produit final que Samsung nous présentera sera sans doute différent.

Néanmoins il semble que le constructeur est face à un choix : il peut assumer le fait que le Galaxy Fold 2 est avant tout une tablette qui peut servir à passer occasionnellement des appels – c’est ce que dirait en creux cet écran « minimal », si il se confirme. Samsung pourrait également, au final, opter pour un écran sur toute la face avant, pour justement maximiser l’utilité de l’appareil en mode smartphone. On pense néanmoins que le petit écran allongé n’est pas une option improbable.

D’abord parce que Samsung l’a déjà fait sur le Galaxy Z Flip. Ensuite, parce qu’il s’agit pour l’instant d’une catégorie de produit « expérimentale » dans le sens où le format parfait reste à trouver, que l’appareil est fragile et donc n’est pas adapté à une utilisation intensive « comme un smartphone » – et qu’il s’adresse à des férus de technologies accros aux fonctionnalités qui sortent de l’ordinaire et qui son prêt à y mettre le prix.

Que pensez-vous de cet écran façon Touch Bar ? Partagez votre avis dans les commentaires !