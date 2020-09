Galaxy Z Flip 2 : fiche technique, design… les premiers détails font surface

Les premiers détails sur le Galaxy Z Flip 2 font surface : le smartphone pliable devrait béneeficier d'un écran externe nettement plus grand, d'un nouveau verre UTG, d'une meilleure charnière ainsi que d'une batterie plus grosse – il pourrait également embarquer un écran doté d'un taux de rafraîchissement plus élevé.

Alors que Samsung vient à peine de lancer le Galaxy Z Fold 2 et le Galaxy Z Flip 5G, un leaker vietnamien généralement bien informé, Chun, reprend les premiers détails autour de la prochaine génération de ce format. La première info, c'est que le Galaxy Z Flip 2 devrait proposer un écran externe plus grand. L'écran de 1.1″ du modèle actuel est à peine suffisant pour afficher quelques informations simples, comme les appels, ou afficher une image miroir de ce que voit le capteur photo principal pour prendre de meilleurs selfies.

Le Galaxy Z Flip 2 devrait abandonner son minuscule écran de 1,1″

Il est impossible d'utiliser le Galaxy Z Flip uniquement via cet écran. Du coup, il est vraisemblable que Samsung fasse comme avec la nouvelle génération de Galaxy Z Fold, et propose un vrai écran de smartphone fonctionnel comme on sait les fabriquer en 2020. Reste que pour l'heure Chun ne va pas jusqu'à donner de taille précise. Il faudra encore patienter quelques semaines avant que des infos fiables sur ce point de la fiche technique se précise. On espère en tout cas que Samsung n'en fera pas un ruban comme le suggère cette rumeur.

L'autre info, c'est que Samsung recouvrira son écran d'un nouveau verre UTG (Ultra Thin Glass). La technologie UTG permet de créer des écrans pliables qui gardent une sensation proche, au toucher, du verre des smartphones classiques. Or, la première mouture de ce revêtement peinait à remplir ses promesses : le toucher restait proche d'un revêtement en polymère, et l'écran restait particulièrement sensibles aux rayures, y compris celles causées accidentellement par les ongles.

On espère donc que la lettre G pour Glass (verre) va donc enfin prendre son sens sur cette génération. Chum suggère également que l'écran sera 120 Hz, mais là encore, il faudra corroborer cette info dans les prochains jours. Le Galaxy Z Flip 2 bénéficierait par ailleurs d'une charnière améliorée – il y a encore en ce domaine une belle marge de progression, notamment pour rendre le smartphone plus durable et moins sensible à la poussière. Enfin, il aurait une batterie plus grosse que l'accumulateur de 3300 mAh du Galaxy Z Flip actuel.

Source : PhoneArena